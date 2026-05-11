Η Volkswagen ετοιμάζει έκδοση Clubsport για το ID. Polo GTI με το βλέμμα στη Hyundai

Το VW ID. Polo GTI Clubsport δεν θα προσφέρει μόνο περισσότερη ιπποδύναμη αλλά και μια πιο αναλογική αίσθηση που θα θυμίζει τα βενζινοκίνητα hot-hatch.

Η Volkswagen φαίνεται πως δεν αρκείται στην κατασκευή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTI μοντέλου, αλλά σχεδιάζει ήδη το επόμενο βήμα.

Μετά την αποκάλυψη του πρωτοτύπου ID. Polo GTI οι πληροφορίες θέλουν τη γερμανική εταιρεία να εργάζεται πάνω σε μια ακόμα πιο σκληροπυρηνική έκδοση Clubsport, η οποία υπόσχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση και τη συναισθηματική εμπειρία των θερμικών κινητήρων.

Με 286 ίππους και μηχανικό διαφορικό

Σύμφωνα με στελέχη της Volkswagen, η έκδοση Clubsport δεν θα είναι απλώς μια αισθητική αναβάθμιση. Ενώ το ηλεκτρικό ID. Polo GTI αναμένεται να αποδίδει περίπου 226 ίππους, η έκδοση Clubsport στοχεύει στους 286 ίππους, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του ηλεκτροκινητήρα και της μπαταρίας.

Μάλιστα, για τη διαχείριση αυτής της ισχύος, εξετάζεται η αντικατάσταση του ενεργού διαφορικού της BorgWarner με ένα μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, προσφέροντας πιο άμεση και «αναλογική» αίσθηση.

Paddles στο τιμόνι και ήχο από βενζινοκινητήρα

Η πιο ενδιαφέρουσα αποκάλυψη, ωστόσο, αφορά το λογισμικό. Ο επικεφαλής δυναμικής συμπεριφοράς της VW, Florian Umbach, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του αναπτύσσει ένα σύστημα που θα προσομοιώνει τις αλλαγές ταχυτήτων και την απόδοση ισχύος ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, παρόμοιο με το σύστημα που υπάρχει στο Hyundai Ioniq 5 N.

Μέσω paddles στο τιμόνι και ειδικά μελετημένου soundtrack, το ID. Polo GTI Clubsport θα μπορεί να «μιμείται» τη συμπεριφορά εμβληματικών μοντέλων, όπως το Golf GTI Mk1, θυμίζοντας τα παλιά βενζινοκίνητα hot-hatch.

Σχεδιαστικά, το Clubsport αναμένεται να διαθέτει μια πιο επιθετική εμφάνιση, με χαμηλωμένη ανάρτηση και πιο αεροδυναμικό bodykit. Παρ’ όλα αυτά, η οριστική έγκριση για την παραγωγή του εξαρτάται από την εμπορική πορεία της έκδοσης GTI. Αν το κοινό αγκαλιάσει το πρώτο ηλεκτρικό GTI, τότε η Volkswagen δηλώνει έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα.

