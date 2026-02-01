Volkswagen: Στο τραπέζι η μετονομασία του ID.4 σε ID. Tiguan

Η Volkswagen θεωρεί ότι το νέο όνομα θα μοιάζει πιο οικείο στο ευρωπαϊκό κοινό και θα βοηθήσει το μοντέλο να σημειώσει καλύτερη εμπορική πορεία στο μέλλον.

Να αλλάξει το όνομα των περισσότερων από τα ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας της έχει αποφασίσει η Volkswagen. Ήδη έχει γίνει γνωστό πως το επερχόμενο ID.2 θα λανσαριστεί εμπορικά ως ID. Polo και τώρα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο πως το ID.4 θα μετονομαστεί σύντομα σε ID. Tiguan.

Ανανεώνεται και αλλάζει όνομα

Σύμφωνα με το Automotive News Europe, το εργατικό συνδικάτο IG Metall αποκάλυψε την αλλαγή ονόματος σε συνέντευξη Τύπου στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα. Η αλλαγή του ονόματος σε ID. Tiguan λέγεται πως θα γίνει ταυτόχρονα με τα αποκαλυπτήρια της ανανεωμένης έκδοσης του μοντέλου, κάτι που αναμένεται να συμβεί σύντομα.

«Τα ονόματα των μοντέλων μας είναι βαθιά ριζωμένα στο μυαλό των ανθρώπων», είχε δηλώσει ο Thomas Schäfer, Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας Volkswagen, πέρυσι. «Αντιπροσωπεύουν μια ισχυρή μάρκα και ενσωματώνουν χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, διαχρονικό σχεδιασμό και τεχνολογίες για όλους».

Το ID.4 μπήκε στην παραγωγή το 2020 και η ανανεωμένη του έκδοση αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της φέτος. Η Volkswagen φημολογείται ότι θα κατασκευάζει το ID. 4/ID. Tiguan έως το 2031 και, παρότι θα αλλάξει όνομα, πιθανότατα θα έχει αρκετά παρόμοια σχεδίαση.

Εποχή αλλαγών

Η Volkswagen δεν είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων που αλλάζει στρατηγική στην ονομασία των μοντέλων της. Τον Φεβρουάριο, η Mercedes ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει το “EQ” με το “EQ Technology”, ενώ η Audi, εγκατέλειψε το σύστημα αρίθμησης που είχε επινοήσει για να ξεχωρίζουν οι ηλεκτρικές εκδόσεις από αυτές με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.