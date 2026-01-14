Volkswagen: Ξεκίνησε η παραγωγή των πρώτων “Made in Europe” μπαταριών

Μέσω της PowerCo, ο Όμιλος Volkswagen γίνεται ο πρώτος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που σχεδιάζει και παράγει in-house κυψέλες μπαταριών στην Ευρώπη, ενισχύοντας την τεχνολογική του ανεξαρτησία.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα, καθοριστική φάση, με την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή αυτονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η PowerCo SE, η οποία ιδρύθηκε το 2022 από τον Όμιλο Volkswagen, έθεσε, όπως είχε προγραμματιστεί, σε λειτουργία το gigafactory του Salzgitter στη βόρεια Γερμανία, σηματοδοτώντας την έναρξη παραγωγής των πρώτων Unified Cells «made in Europe».

Το συγκεκριμένο βήμα αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τον Όμιλο Volkswagen, αλλά και για το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών.

Για πρώτη φορά, ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει κυψέλες μπαταριών εξ ολοκλήρου εντός Ευρώπης, ενισχύοντας την τεχνολογική του ανεξαρτησία και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μία από τις πιο κρίσιμες τεχνολογίες του μέλλοντος.

Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του Ομίλιου για τελικές δοκιμές στονδρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κλπ) των Volkswagen, Skoda κλπ.

Τεχνολογικό άλμα στην καρδιά της ηλεκτροκίνησης

Στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen, η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης για Unified Cells, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες.

Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική των κυψελών επιτρέπει την παγκόσμια χρήση τους σε όλες τις μάρκες και αγορές του Ομίλου, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ευελιξία και ανταγωνιστικό κόστος.

Η τεχνολογία Unified Cell καλύπτει όλο το φάσμα σύγχρονων και μελλοντικών λύσεων, από κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) και NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) έως και μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state).

Η πρώτη Unified Cell της PowerCo βασίζεται στην τεχνολογία NMC και συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες κυψέλες μαζικής παραγωγής στην κατηγορία της, προσφέροντας περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές. Είναι πλήρως συμβατή με το νέο σύστημα μπαταριών cell-to-pack της Volkswagen, βελτιώνοντας την αυτονομία, την αποδοτικότητα και τη συνολική απόδοση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το Salzgitter ως ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς

Η παραγωγή στο Salzgitter θα αυξάνεται σταδιακά μέσα στο επόμενο έτος, με αρχική ετήσια δυναμικότητα έως 20 GWh και δυνατότητα επέκτασης έως 40 GWh. Το εργοστάσιο λειτουργεί ως πρότυπο για τα επόμενα gigafactories της PowerCo στη Βαλένθια και στο St. Thomas του Καναδά, με ήδη ενεργή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού.

Παράλληλα, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Salzgitter συνεχίζει να επεκτείνεται. Από το 2022, οι εργαστηριακές υποδομές ενισχύονται στρατηγικά, ενώ ένα νέο εργαστήριο δοκιμών αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026, εδραιώνοντας το Salzgitter ως τον κορυφαίο κόμβο τεχνολογίας μπαταριών στην Ευρώπη.

Νέα πρότυπα σε βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση

Το gigafactory του Salzgitter θέτει νέα δεδομένα στη βιώσιμη παραγωγή κυψελών μπαταριών. Όλες οι διαδικασίες βασίζονται αποκλειστικά σε ανανεώσιμη ενέργεια από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα. Για πρώτη φορά, ακόμη και οι ενεργοβόροι θάλαμοι

καθαρισμού και ξήρανσης λειτουργούν με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις ετήσιες εκπομπές CO₂ έως και κατά 115.000 τόνους σε σύγκριση με συμβατικά εργοστάσια.