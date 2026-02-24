Κάθε βόλτα και διόδια: Η γειτονιά που οι κάτοικοι πρέπει να πληρώνουν κάθε φορά που φεύγουν

Τι γίνεται όταν χιλιάδες κάτοικοι καταλαβαίνουν ότι η μοναδική πρόσβαση προς τη γειτονιά τους απαιτεί την πληρωμή ενός σεβαστού ποσού κάθε μήνα για διόδια;

Το Creekland Village είναι ένα νέο οικιστικό συγκρότημα κοντά στην πόλη Cypress, στην πολιτεία του Τέξας που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Χιούστον. Το προάστιο άρχισε να κατοικείται στις αρχές του 2023, με την κατασκευαστική εταιρεία να υπόσχεται την παροχή εκατοντάδων σύγχρονων κατοικιών, οργανωμένες υποδομές και εύκολη πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Πρόσβαση μέσω ενός μόνο δρόμου

Ωστόσο, περίπου έναν χρόνο μετά την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων, αναδείχθηκε ένα σοβαρό ζήτημα: η μοναδική λειτουργική οδική πρόσβαση προς (και από) τη γειτονιά πραγματοποιείται μέσω του αυτοκινητοδρόμου State Highway 99, ο οποίος είναι δρόμος με διόδια. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε μετακίνηση, είτε για εργασία, είτε για σχολείο, είτε για τις πιο απλές καθημερινές ανάγκες, προϋποθέτει την καταβολή διοδίων ύψους περίπου 0,55 δολαρίων (0,47 λεπτών σε ευρώ) ανά διέλευση.

Καθώς η περιοχή είναι αμιγώς οικιστική και δεν διαθέτει εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες ή άλλες βασικές υποδομές σε κοντινή απόσταση, οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους σχεδόν για κάθε δραστηριότητα. Έτσι, ένα φαινομενικά μικρό αντίτιμο μετατρέπεται σε μια οικονομική επιβάρυνση που, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 200 δολάρια μηνιαίως.

Αντιδρούν οι κάτοικοι

Οι αντιδράσεις είναι έντονες. Περισσότεροι από 600 κάτοικοι υπέγραψαν αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας, ζητώντας άμεσες ενέργειες για την εξεύρεση λύσης. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η επιτάχυνση της κατασκευής εναλλακτικών δρόμων χωρίς διόδια, καθώς και η προσωρινή μείωση του κόστους.

Το ζήτημα έχει εξελιχθεί σε αντικείμενο ευρύτερης αντιπαράθεσης σχετικά με την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης των υποδομών. Οι αρμόδιες αρχές της πολιτείας επισημαίνουν ότι ο αυτοκινητόδρομος προϋπήρχε του συγροτήμανος οικιών και ότι η δημιουργία παράπλευρων ή εναλλακτικών δρόμων εμπίπτει συνήθως στην αρμοδιότητα τοπικών ή ιδιωτικών φορέων.

Από την άλλη πλευρά, οι κάτοικοι και το συμβούλιο της κοινότητας υποστηρίζουν ότι κατά τη διαδικασία αγοράς των κατοικιών δεν είχε αποσαφηνιστεί επαρκώς πως η πρόσβαση θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο.