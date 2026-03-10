Όμιλος VW: Ολοκλήρωσε την παράδοση 4 εκατ. ηλεκτρικών – Ποιο είναι το best-seller

Με ηγετική θέση στην Ευρώπη και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια ηλεκτρικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, ο Όμιλος VW συνεχίζει να επενδύει σε καινοτομία.

Ένα σημαντικό ορόσημο σημείωσε ο όμιλος Volkswagen, ολοκληρώνοντας την παράδοση τεσσάρων εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως. Το 2025, η VW κατατάχθηκε μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων κατασκευαστών 100% ηλεκτρικών οχημάτων σε διεθνές επίπεδο, ενώ στην Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση με μερίδιο περίπου 27%.

Η πορεία ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής του Ομίλου, το VW e-up!, ενώ το 2014 ακολούθησε το VW e-Golf. Από το 2019 και μετά, η ηλεκτρική στρατηγική επιταχύνθηκε σημαντικά με την εισαγωγή της αρθρωτής πλατφόρμας ηλεκτρικής κίνησης Modular Electric Drive Matrix (MEB).

Εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών μοντέλων

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Volkswagen ανανέωσε εκτενώς τη γκάμα της παρουσιάζοντας περίπου 60 νέα μοντέλα, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου προσφέρουν περισσότερα από 30 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από compact αυτοκίνητα έως πολυτελή SUV.

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα να αναμένονται στην αγορά, περίπου τα μισά εκ των οποίων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα ηλεκτρικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την κινεζική αγορά, καθώς και η νέα Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πόλης και compact SUV.

Παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής

Ο Όμιλος Volkswagen κατασκευάζει τα αμιγώς ηλεκτρικά του οχήματα σε ένα διεθνές παραγωγικό δίκτυο που καλύπτει την Ευρώπη, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία.

Περίπου το 77% των τεσσάρων εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, όπου λειτουργούν σήμερα 11 μονάδες παραγωγής: Emden, Zwickau, Hannover, Bratislava, Mladá Boleslav, Ingolstadt, Neckarsulm, Leipzig, Zuffenhausen, Munich και Södertälje.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις Pamplona και Martorell προετοιμάζονται για την παραγωγή των μοντέλων της Electric Urban Car Family. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης προετοιμασίες για την έναρξη παραγωγής BEV στο βασικό εργοστάσιο της Volkswagen στο Wolfsburg, καθώς και στο εργοστάσιο της Bentley στο Crewe της Αγγλίας.

Περίπου ένα στα πέντε ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen κατασκευάζεται στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως, όπου λειτουργούν τέσσερις μονάδες παραγωγής: Anting, Foshan, Hefei και Changchun. To 3% των συνολικών BEV που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα από τον Όμιλο Volkswagen έχει κατασκευαστεί στις μονάδες Chattanooga και Tulsa στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη Βραζιλία, η παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων ξεκίνησε πρόσφατα στο εργοστάσιο του Σάο Πάολο.

Οι βασικές αγορές

Οι τρεις βασικές αγορές για τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen είναι η Ευρώπη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 95% των συνολικών παραδόσεων. Η Ευρώπη παραμένει η σημαντικότερη αγορά, απορροφώντας περίπου το 68% των ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου, στην Κίνα αντιστοιχεί το 20% των παραδόσεων, ενώ περίπου το 8% κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ. Οι υπόλοιπες αγορές αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 4-5% των παραδόσεων.

Τα 10 πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen, που αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από το 80% των παραδόσεων, είναι τα εξής (σε χιλιάδες οχήματα):

1. Volkswagen ID.4 / ID.5 – 901.000

2. Volkswagen ID.3 – 628.000

3. Audi Q4 e-tron (και Sportback) – 387.000

4. Skoda Enyaq (και. Coupé) – 352.000

5. Audi e-tron / Q8 e-tron – 255.000

6. Porsche Taycan – 177.000

7. CUPRA Born – 172.000

8. Volkswagen e-Golf – 152.000

9. Volkswagen ID. Buzz (και Cargo) – 132.000

10. Volkswagen ID.7 (και Tourer) – 132.000