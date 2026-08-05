100 ή 120 χλμ./ώρα: Πόσα χρήματα είναι η διαφορά στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη;

Η υψηλότερη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να σε φέρει νωρίτερα στον προορισμό σου, αλλά έχει και το τίμημά της. Πόσο περισσότερο θα πληρώσεις σε καύσιμα αν κινηθείς με 120 αντί για 100 χλμ./ώρα στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Μόλις έχεις ξεκινήσει την καλοκαιρινή σου άδεια, μετράς αντίστροφα τις ώρες μέχρι να στοιβάξεις τις βαλίτσες στο πορτμπαγκάζ και να πάρεις τον δρόμο για τον προορισμό σου εκτός Αθήνας. Η ανυπομονησία να φτάσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε κάνει να βυθίζεις το πόδι σου στο γκάζι.

Αναμφίβολα, κινούμενος στο ανώτατο όριο ταχύτητας των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, που φτάνει τα 130 χλμ./ώρα, μπορείς να εξοικονομήσεις χρόνο. Ταυτόχρονα, όμως, η αυξημένη πίεση στο δεξί πεντάλ συνεπάγεται και υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου, άρα και μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με μια πιο ήπια οδήγηση. Σε πόσα χρήματα μεταφράζεται, όμως, η διαφορά; Εμείς θα συγκρίνουμε την κίνηση με 100 χλμ./ώρα και με 120 χλμ./ώρα.

Θυμίζουμε ότι βασικός λόγος που η κατανάλωση αυξάνεται όσο ανεβαίνει η ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο είναι η αεροδυναμική αντίσταση. Όσο ταχύτερα κινείται ένα αυτοκίνητο, τόσο μεγαλύτερη δύναμη απαιτείται για να υπερνικήσει την αντίσταση του αέρα -κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

Σύμφωνα με έρευνες, η κίνηση στα 120 χλμ./ώρα μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου κατά περίπου 20%. Όπως έχει διαπιστωθεί σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, αυτοκίνητο βενζίνης που κατανάλωνε 4,5 λτ./100 χλμ. στα 100 χλμ./ώρα, στα 120 χλμ./ώρα η τιμή έφτασε στα 5,5 λτ./100 χλμ.

Αναντίρρητα ορισμένοι θα… πουν ότι πρόκειται για μια μικρή διαφορά που δεν πλήττει ιδιαίτερα την τσέπη του οδηγού. Πράγματι, αλλά μόνο σε μικρές αποστάσεις.

Σε ένα ταξίδι, ωστόσο, 500 χιλιομέτρων, που ισοδυναμεί με την απόσταση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η επιπλέον επιβάρυνση είναι αρκετά τσουχτερή.

Με την τιμή της «95άρας» αμόλυβδης να ανέρχεται σε 2,018 ευρώ/λίτρο (μέση τιμή 4 Αυγούστου), το αυτοκίνητο που κινείται με 100 χλμ./ώρα, θα χρειαστεί 45,4 ευρώ για την απόσταση ων 500 χλμ. Αντίθετα, με σταθερή ταχύτητα 120 χλμ./ώρα, το κόστος θα αυξηθεί στα 55,5 ευρώ.

Με άλλα λόγια, η διαφορά των 20 χλμ./ώρα συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη περίπου 10 ευρώ μόνο για τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σε ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 20 ευρώ, με το επιπλέον κόστος να είναι ιδιαίτερα αισθητό στον οδηγό.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε οδηγός που ετοιμάζεται για ταξίδι με το αυτοκίνητο, οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το όχημά του βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Μεταξύ άλλων, ο χώρος αποσκευών πρέπει να είναι τακτοποιημένος, με τα βαρύτερα αντικείμενα χαμηλά και τα πιο ελαφριά, ψηλά. Επιπλέον συνιστάται να ελέγξει τα ελαστικά και τη στάση των υγρών, αλλά και να ρυθμίσει κατάλληλα τη θέση οδήγησης, ώστε να έχει καλό έλεγχο του αυτοκινήτου.