95άρα ή 100άρα βενζίνη: Η παγίδα που πρέπει να αποφεύγουν οι οδηγοί

Αξίζουν λίγα ευρώ παραπάνω για τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου με 100άρα βενζίνη και σε ποιες περιπτώσεις;

Κάθε φορά που ένας οδηγός επισκέπτεται ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και ο υπάλληλος ρωτάει ευγενικά «Τι θα θέλατε;», η σκέψη είναι πάντα η ίδια. Να γεμίσει το ρεζερβουάρ με απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων ή με την 100άρα βενζίνη, η οποία υπόσχεται αυξημένη απόδοση, καθαρότερο κινητήρα και καλύτερες επιδόσεις, δίνοντας λίγα ευρώ παραπάνω;

Στις παρακάτω γραμμές θα επιχειρήσουμε να ξεδιαλύνουμε το τοπίο γύρω από το πότε πρέπει ο οδηγός πρέπει να ανεφοδιάζει το αυτοκίνητό του με ενισχυμένη βενζίνη. Είναι τα περισσότερα οκτάνια ένα ουσιαστικό δώρο στο αυτοκίνητο ή απλώς πρόκειται για ένα έξυπνο μάρκετινγκ που ελαφραίνει την τσέπη χωρίς πραγματικό αντίκρισμα;

Τι θα συμβεί αν ανακατέψω βενζίνη 95 και 98 οκτανίων

Για να δοθεί μια απάντηση, πρέπει πρώτα να καταρριφθεί ο μεγαλύτερος μύθος γύρω από την αμόλυβδη βενζίνη. Τα οκτάνια δεν εκφράζουν την ποσότητα της ενεργειακής πυκνότητας ή της «δύναμης» που περιέχει η βενζίνη, αλλά την αντοχή της στην αυτανάφλεξη, δηλαδή στο φαινόμενο της ανεπιθύμητης προανάφλεξης. Όσο υψηλότερος δηλαδή είναι ο δείκτης οκτανίων, τόσο περισσότερο μπορεί να συμπιεστεί το μίγμα αέρα και καυσίμου μέσα στον κύλινδρο χωρίς να εκραγεί πρόωρα.

Αξίζει η χρήση 100άρας βενζίνης;

Τι συμβαίνει στην πλειονότητα των καθημερινών αυτοκινήτων πόλης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με βενζίνη 95 οκτανίων;

Όσον αφορά τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες μικρού ή μεσαίου κυβισμού, αυτοί δεν διαθέτουν την αναλογία συμπίεσης που απαιτείται για να εκμεταλλευτούν τα επιπλέον οκτάνια. Άρα, η χρήση βενζίνης 100 οκτανίων σε ένα τέτοιο κινητήρα δεν πρόκειται να προσφέρει κάποιο όφελος, πέρα από τα πρόσθετα καθαριστικά χημικά που περιέχει, τα οποία ενισχύουν σε έναν βαθμό στη μακροζωία του κινητήρα.

Στους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες που έχουν υψηλότερη αναλογία συμπίεσης σε σχέση με τους ατμοσφαιρικούς και εφόσον ο κατασκευαστής συνιστά την χρήση 95άρας βενζίνης (το τι αμόλυβδη συνιστά βρίσκεται συνήθως στην τάπα του ρεζερβουάρ), η χρήση βενζίνης με περισσότερα οκτάνια δεν προσφέρει επίσης κάποιο πλεονέκτημα, πέρα από παραπάνω προστασία λόγω των πρόσθετων χημικών.

Πότε είναι απαραίτητη η βενζίνη 100 οκτανίων

Στους κινητήρες των σπορ αυτοκινήτων, ατμοσφαιρικούς ή turbo, η 100άρα βενζίνη είναι σχεδόν απαραίτητη και προτείνεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου αναγνωρίζει ότι το καύσιμο είναι υψηλής ποιότητας και επιτρέπει στο μοτέρ να αποδώσει το εκατό τοις εκατό των δυνατοτήτων του.

Σε διαφορετική περίπτωση, επειδή ο κινητήρας δεν είναι προγραμματισμένος να λειτουργεί με αμόλυβδη λιγότερων οκτανίων, το σύνολο ενδέχεται να μπει σε κατάσταση safe mode, ενώ είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν «πειράκια», λόγω της… ανορθόδοξης καύσης της βενζίνης μέσα στον θάλαμο καύσης.

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