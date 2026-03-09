Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την άδεια κυκλοφορίας – Τι πληροφορίες κρύβει

Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες τόσο για το όχημα όσο και για τον ιδιοκτήτη του, όμως λίγοι γνωρίζουν πώς να την αποκωδικοποιούν.

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν την άδεια οδήγησης αποθηκευμένη στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, γνωρίζοντας πως πρόκειται απλά για ένα από τα βασικά έγγραφα που ζητούνται σε έναν έλεγχο της Τροχαίας, καθώς πιστοποιεί ότι το αυτοκίνητο είναι νόμιμο και ότι τους ανήκει.

Στην πραγματικότητα, όμως, η άδεια κυκλοφορίας κρύβει περισσότερες πληροφορίες. Πίσω από τους αριθμούς, τα γράμματα και τους κωδικούς της, αποτυπώνονται στοιχεία για το αυτοκίνητο και τον οδηγό του και συνεπώς, δεν είναι απλά ένα «χαρτί» αλλά ένα έγγραφο με ουσιαστικό περιεχόμενο.

Οι σημαντικότερες πληροφορίες

Κάποιες από τις πιο χρήσιμες πληροφορίες που κρύβει η άδεια κυκλοφορίας σχετίζονται με το κινητήριο σύνολο του οχήματος. Συγκεκριμένα, στο πεδίο P.2, η άδεια αναφέρει τη «Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς του κινητήρα (kW)», δηλαδή την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου. Το νούμερο αυτό αναφέρεται σε kW και όχι στους ίππους του κινητήρα αλλά αρκεί ένας πολλαπλασιασμός του αριθμού αυτού με το 1,36 για να υπολογιστεί με μαθηματική ακρίβεια η ιπποδύναμη του κινητήρα.

Μέσω της άδειας, ο οδηγός μπορεί, επίσης, να γνωρίζει και το ύψος των Τελών Κυκλοφορίας του οχήματός του. Αυτό διότι στην ενότητα Ρ.1 «Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3)» αναφέρονται τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα, από τα οποία προκύπτουν τα Τέλη Κυκλοφορίας για αυτοκίνητα με πρώτη κυκλοφορίας έως 31 Οκτωβρίου 2010. Ο ακριβής κυβισμός του κινητήρα απαιτείται επίσης για την ολοκλήρωση της ασφάλισης του οχήματος.

Για τα Τέλη Κυκλοφορίας μπορούν να ενημερωθούν και οι ιδιοκτήτες πιο σύγχρονων ΙΧ. Αυτό διότι στην ενότητα V.7 αναγράφονται οι εκπομπές CO2 από τις οποίες προκύπτουν τα Τέλη Κυκλοφορίας για αυτοκίνητα με πρώτη ταξινόμηση από 1.11.2010.

Επιπλέον, από τα βασικότερα στην άδεια κυκλοφορίας είναι και οι φορολογίσιμοι ίπποι, οι οποίοι δεν αναφέρονται στην ιπποδύναμη. Αντιθέτως, έχουν φορολογικό χαρακτήρα ενώ παράλληλα επηρεάζουν το ασφάλιστρο που καλείται να πληρώσει ο οδηγός στο συμβόλαιο ασφάλειας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες που κρύβει η άδεια οδήγησης αφορούν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας που μεταξύ άλλων επηρεάζει το συμβόλαιο ασφάλισης και το κάθε πότε υποχρεούται το όχημα να περνά από έλεγχο ΚΤΕΟ, το όνομα του ιδιοκτήτη, τη μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου και τον τύπο καυσίμου του κινητήρα.

Παρακάτω, παρατίθενται αναλυτικά όλοι οι κωδικοί και οι αριθμοί που αναγράφονται πάνω στην άδεια και η σημασία τους:

Οι κωδικοί

A Αριθμός κυκλοφορίας

Αριθμός κυκλοφορίας B Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος C Ονομαστικά στοιχεία:

Ονομαστικά στοιχεία: C.1 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας C.1.1 Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης

Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης C.1.2 Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση)

Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση) C.1.3 Διεύθυνση στο κράτος-μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου

Διεύθυνση στο κράτος-μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου C.4 Μνεία του γεγονότος, ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: i) Είναι κύριος του οχήματος ii) Δεν είναι κύριος του οχήματος iii) Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος

Μνεία του γεγονότος, ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: i) Είναι κύριος του οχήματος ii) Δεν είναι κύριος του οχήματος iii) Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος D Όχημα

Όχημα D.1 Μάρκα

Μάρκα D.2 Τύπος – Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν) – Έκδοση (εφόσον υπάρχει)

Τύπος – Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν) – Έκδοση (εφόσον υπάρχει) D.3 Εμπορική (-ές) ονομασία (-ες)

Εμπορική (-ές) ονομασία (-ες) E Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Αριθμός αναγνώρισης οχήματος F Μάζα:

Μάζα: F.1 Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών)

Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών) F.2 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφοράς

Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφοράς F.3 Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας

Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας G Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1

Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1 H Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται)

Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται) I Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια J Κατηγορία του οχήματος

Κατηγορία του οχήματος K Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται)

Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται) L Αριθμός αξόνων

Αριθμός αξόνων M Μεταξόνιο (σε mm)

Μεταξόνιο (σε mm) O Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:

Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα: O.1 Με συστήματα πέδησης (Kg)

Με συστήματα πέδησης (Kg) O.2 Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg)

Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg) P Κινητήρας:

Κινητήρας: P.1 Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3)

Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3) P.2 Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (KW)

Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (KW) P.3 Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα

Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα P.4 Στροφές κινητήρα της P.2 (min -1)

Στροφές κινητήρα της P.2 (min -1) P.5 Αριθμός ανγνώρισης του κινητήρα

Αριθμός ανγνώρισης του κινητήρα Q Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)

Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες) R Χρώμα του οχήματος

Χρώμα του οχήματος S Αριμός θέσεων

Αριμός θέσεων S.1 Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου

Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου S.2 Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται)

Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται) T Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L)

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L) U Στάθμη θορύβου: U.1 Εν στάσει [σε >dB(A)]

Στάθμη θορύβου: U.1 Εν στάσει [σε >dB(A)] U.2 Στροφές κινητήρα (min -1)

Στροφές κινητήρα (min -1) U.3 Εν κινήσει (όταν περνά) [dB(A)]

Εν κινήσει (όταν περνά) [dB(A)] V Καυσαέρια:

Καυσαέρια: V.6 Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για Diesel (m-1)

Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για Diesel (m-1) V.7 CO2 (g/km)

CO2 (g/km) V.9 Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ W Χωρητικότητα δεξαμενής (-ών) καυσίμου (lt)

Τα νούμερα πάνω στην άδεια κυκλοφορίας

Πέρα από τα γράμματα και λοιπούς κωδικούς, η άδεια κυκλοφορίας αναγράφει και κάποιους μεμονωμένους αριθμούς από το 1 έως το 28: