«Ακτινογραφία» αυτοκινήτου μέσω της πινακίδας του – Πώς γίνεται

Το gov.gr σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις εάν ένα αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, κλεμμένο και εάν κυκλοφορεί νόμιμα στους ελληνικούς δρόμους.

Πόσες φορές έχει τύχει να δεις ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στη γειτονιά σου και να αναρωτιέσαι αν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες του ή να ψάξεις τα στοιχεία ενός οχήματος που… σε χτύπησε και έφυγε;

Στο παρελθόν, η επιβεβαίωση τέτοιων πληροφοριών απαιτούσε γραφειοκρατία, τηλέφωνα και άσκοπες καθυστερήσεις. Σήμερα, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να έχει μια «ακτινογραφία» οποιουδήποτε οχήματος μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Το Open Car του gov.gr

Ο λόγος για την ψηφιακή πλατφόρμα Open Car του gov.gr, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που φέρνει λίγη διαφάνεια στους ελληνικούς δρόμους.

Η διαδικασία είναι απλή και προσβάσιμη σε όλους: μπαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας (gov.gr/el/services/1001612/opencar), ο χρήστης, το μόνο που χρειάζεται να πληκτρολογήσει, αφού πρώτα πατήσει «Είσοδος στην Υπηρεσία» είναι ο αριθμός κυκλοφορίας της πινακίδας που θέλετε να ελέγξει.

Τι αποκαλύπτει η πλατφόρμα

Αμέσως, η οθόνη εμφανίζει μια σειρά από σημαντικά δεδομένα. Αρχικά επιβεβαιώνονται τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του οχήματος, δηλαδή ο κατασκευαστής, ο τύπος του και το χρώμα του, όπως αυτό έχει δηλωθεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Στη συνέχεια, αποκαλύπτεται η πραγματική του κατάσταση: αν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε νόμιμη κίνηση, αν ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει τις πινακίδες θέτοντάς το σε ακινησία, ή ακόμα αν έχει δηλωθεί επίσημα ως κλεμμένο στις αρχές.

Εξίσου καθοριστικό είναι το κομμάτι της ασφαλιστικής κάλυψης. Η πλατφόρμα ενημερώνει άμεσα αν το όχημα διαθέτει ενεργή ασφάλεια. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύεται σωτήριο αν χρειαστεί κάποιος να θέλει να δει εάν το αυτοκίνητο με το οποίο ενεπλάκη στο ίδιο τροχαίο, είναι ασφαλισμένο.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων παραμένει απόλυτη. Το Open Car εστιάζει αποκλειστικά στην κατάσταση του ίδιου του οχήματος και δεν παρέχει καμία πληροφορία για το πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του.