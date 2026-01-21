Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στους ελληνικούς δρόμους όταν βρέχει;

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο οδηγός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς η συμμόρφωση στο γενικό όριο ταχύτητας μπορεί να τον φέρει αντιμέτωπο με πρόστιμο.

Η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών γνωρίζει ότι το ανώτατο όριο κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους είναι 130 χλμ., εντός κατοικημένων περιοχών 30 χλμ. και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διπλή διαχωριστική νησίδα 50 χλμ. – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδική σήμανση.

Τα συγκεκριμένα όρια ισχύουν ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όπως, ωστόσο, ορίζεται στην παράγραφο 2 τού Άρθρου 23 (Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων) ο οδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του μεταξύ άλλων σε περίπτωση βροχής ή χιονιού και γενικά όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν κινείται εντός του επιτρεπόμενου ορίου, μπορεί —σε ακραίες περιπτώσεις— να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, εφόσον κριθεί ότι δεν προσαρμόστηκε στις επικρατούσες καιρικές και οδικές συνθήκες.

Και αν στην παραπάνω συνθήκη η επιβολή προστίμου επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε αστυνομικού, υπάρχει μια περίπτωση όπου το πλαίσιο είναι απολύτως σαφές.

Κυρίως σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων που παρουσιάζουν έντονη κλίση ή διέρχονται από περιοχές με συχνή εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων, είθισται να τοποθετείται διπλή οδική σήμανση. Δηλαδή υπάρχει μια πινακίδα που αναγράφει το «γενικό» όριο ταχύτητας, πλαισιωμένη ωστόσο από μια δεύτερη που ορίζει διαφορετικό (μειωμένο) όριο όταν βρέχει ή χιονίζει.

Σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς εφόσον επικρατούν έντονες καιρικές συνθήκες και δεν προσαρμόσει κατάλληλα την ταχύτητα κίνησης ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύ πρόστιμο.

Επί παραδείγματι εφόσον ισχύει όριο ταχύτητας 110 χλμ./ώρα που όταν βρέχει μειώνεται στα 90 χλμ./ώρα, η διατήρηση της ταχύτητας των 110 χλμ./ώρα θα επισύρει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

Επιπλέον, οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι διαθέτουν ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων μέσω των οποίων μπορεί να υπάρξει ενημέρωση των οδηγών για ανάγκη μείωσης της ταχύτητας. Ακολουθούν οι ποινές του ΚΟΚ για υπέρβαση των ορίων ταχύτητας:

Yπέρβαση του ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 150 ευρώ

Υπέρβαση πάνω από 20 έως και 30 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 20 ημέρες

Υπέρβαση πάνω από 30 έως και 50 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

Υπέρβαση πάνω από 50 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες

Πάνω από 200 χλμ./ώρα: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος

Υπενθυμίζεται ότι η βροχή μειώνει δραματικά την πρόσφυση και την ορατότητα και επομένως οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.