Ανάβουν τα πίσω φώτα όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φρενάρει μόνο του;

Εάν αφήσεις το πόδι από το γκάζι ενώ οδηγείς ένα ηλεκτρικό, τότε αυτό επιβραδύνει, χωρίς να πατήσεις φρένο. Ανάβουν τα πίσω φώτα σε αυτή την περίπτωση;

Μία νέα σημαντική τεχνολογία που έφερε μαζί της η ηλεκτροκίνηση, τόσο στα υβριδικά και plug-in οχήματα όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά, είναι αναμφισβήτητα το σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Πρόκειται για ένα «έξυπνο» σύστημα που, τη στιγμή που το όχημα επιβραδύνει, «συλλέγει» μέρος της ενέργειας που διαφορετικά θα χανόταν κατά το φρενάρισμα και την αποθηκεύει στην μπαταρία του οχήματος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το αυτοκίνητο επιβραδύνει χωρίς ο οδηγός να πατήσει το πεντάλ του φρένου. Αυτό όμως γεννά ένα εύλογο ερώτημα: Ανάβουν τα πίσω φώτα φρένων σε αυτή την περίπτωση, ώστε να ειδοποιούνται οι υπόλοιποι οδηγοί και να προσαρμόζουν ανάλογα την ταχύτητά τους;

Η απάντηση είναι ναι. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προβλεφθεί από τους κατασκευαστές σχεδόν από την πρώτη στιγμή που η τεχνολογία αυτή ενσωματώθηκε στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως τα φώτα φρένων δεν ενεργοποιούνται πάντα, αλλά όταν η επιβράδυνση υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι περίπου 0,7 m/s².

Τα πλεονεκτήματα της αναγεννητικής πέδησης είναι κυρίως η χαμηλότερη κατανάλωση και επομένως η μεγαλύτερη αυτονομία. Το σύστημα συνδράμει, επίσης, στη μείωση της φθοράς των φρένων, καθώς το αυτοκίνητο φρενάρει χρησιμοποιώντας τον κινητήρα.