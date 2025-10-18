Αθήνα-Ναύπλιο: Πόσα ευρώ θα πληρώσω για καύσιμα και διόδια;

Το Ναύπλιο είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός για Αθηναίους -και όχι μόνο- που θέλουν να κάνουν μια μικρή εκδρομή εκτός Αττικής για να απολαύσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης. Ποιο είναι όμως το κόστος σε διόδια και καύσιμα;

Το Ναύπλιο είναι παραδοσιακά μία από τις πόλεις προτιμούν οι εκδρομείς που έχουν τη βάση τους στην Αθήνα γιατί βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση (2 ώρες περίπου). Δεν είναι μόνο η εγγύτητα το δυνατό χαρτί της πόλης.

Όσοι το επισκεφθούν, έχουν την δυνατότητα να περιηγηθούν στα γραφικά του σοκάκια, να επισκεφτούν το Μπούρτζι, να κάνουν τον γύρο της Αρβανιτιάς, να ανέβουν στο Παλαμήδι και να απολαύσουν τα ξακουστά καταστήματα παγωτού που έχουν βρει την έδρα τους στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Πόσο κοστίζουν τα καύσιμα

Ο κάτοχος ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου με μέση κατανάλωση 7 λτ./100 χλμ, για να ταξιδέψει από την Αθήνα στο Ναύπλιο και πίσω, καλύπτοντας δηλαδή 280 χιλιόμετρα, θα χρειαστεί να βγάλει από το πορτοφόλι του το ποσό των 34 ευρώ (τιμή λίτρου: 1,73 ευρώ).

Με αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί πετρέλαιο για την κίνησή του, το κόστος είναι μικρότερο, αφενός λόγω της χαμηλότερης τιμής του ντίζελ κίνησης (τιμή λίτρου: 1,53 ευρώ) και αφετέρου λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης που έχουν οι κινητήρες πετρελαίου στον αυτοκινητόδρομο (μέσος όρος: 5,5 λτ./100 χλμ.) Συγκεκριμένα, κάνοντας απλές μαθηματικές πράξεις, υπολογίζουμε ότι το κόστος καυσίμων για το Ναύπλιο και πίσω φτάνει τα 22 ευρώ.

Ο κάτοχος ενός ηλεκτρικού με κατανάλωση 23 kWh/100 χλμ., έφοσον φορτίσει το αυτοκίνητό του με οικιακό ρεύμα (κόστος 0,24 ευρώ/kWh μαζί με τις λοιπές χρεώσε), θα χρειαστεί να πληρώσει για το ταξίδι στο Ναύπλιο και την επιστροφή του στην Αθήνα το ποσό των 15 ευρώ. Το κόστος αυξάνεται σημαντικά, εάν η φόρτιση του ηλεκτρικού γίνει σε δημόσια σε κάποιον ταχυφορτιστή, αφού η τιμή ανά kWh ανεβαίνει στα 0,62 ευρώ/kWh, κατά μέσο όρο. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος της μετακίνησης φτάνει τα 40 ευρώ για το πήγαινε-έλα.

Σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι δεν μπορούν όλα τα ηλεκτρικά που κυκλοφορούν αυτή την στιγμή στην Ελλάδα να κάνουν 280 χιλιόμετρα (Αθήνα-Ναύπλιο-Αθήνα) στον αυτοκινητόδρομο με μία φόρτιση, γεγονός που σημαίνει ότι ο χρήστης ίσως χρειαστεί να συνδέσει το ηλεκτρικό του όχημα με κάποιον δημόσιο φορτιστή στο Ναύπλιο ή στον αυτοκινητόδρομο.

Το κόστος των διοδίων

Ανεξάρτητα από το κινητήριο σύνολο του αυτοκινήτου, το κόστος για των διοδίων από την Αθήνα μέχρι το Ναύπλιο είναι 7,25 ευρώ, δηλαδή, με την επιστροφή το πορτοφόλι του οδηγού επιβαρύνεται με 14,50 ευρώ.

Το συνολικό κόστος

Συμπερασματικά

Επομένως, το κόστος ταξιδιού για το Ναύπλιο και την επιστροφή στην Αθήνα (καύσιμα και διόδια) διαμορφώνεται ως εξής: