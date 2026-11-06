Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Πόσα θα πληρώσω για διόδια και βενζίνη το 2026;

Η Αθήνα απέχει από τη Θεσσαλονίκη σχεδόν 500 χιλιόμετρα, όμως το ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσει κάποιος για διόδια και βενζίνη είναι αρκετά μεγάλο.

Παρά τις συνεχείς οικονομικές προκλήσεις και την εδραίωση των τιμών των καυσίμων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δεν είναι λίγοι αυτοί που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουνε ένα ταξίδι, θέλοντας να κάνουν ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Η Θεσσαλονίκη παραμένει άλλωστε ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό χαλάρωσης, εξαιρετικής γαστρονομίας και πλούσιας πολιτιστικής ζωής.

Το ταξίδι από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται μέσω του αυτοκινητόδρομου Α1 (γνωστού ως ΠΑΘΕ), ο οποίος αποτελεί τη βασική μεταφορική ραχοκοκαλιά της Ελλάδας, συνδέοντας τα δύο μεγαλύτερα αστικά και οικονομικά κέντρα της χώρας.

Σε αυτό το κομβικό δίκτυο, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς διαχειρίζεται ένα από τα πιο απαιτητικά και στρατηγικής σημασίας τμήματά του. Σημείο αιχμής των υποδομών του αποτελεί η σήραγγα των Τεμπών (T2), η οποία με μήκος 6 χιλιομέτρων είναι η μεγαλύτερη οδική σήραγγα στην Ελλάδα. Το εμβληματικό αυτό έργο μεταμόρφωσε ριζικά τις μετακινήσεις, μετατρέποντας ένα παλαιότερα επικίνδυνο και αργό πέρασμα σε μια σύγχρονη, ταχεία και απόλυτα ασφαλή διαδρομή.

Σε πόσα διόδια θα σταματήσεις για το Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Ωστόσο, για όσους ετοιμάζονται να διανύσουν τα 499 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, η προετοιμασία δεν αφορά μόνο τη διαδρομή αλλά και τον οικονομικό σχεδιασμό, καθώς τα έξοδα μετακίνησης (διόδια και βενζίνη) απαιτούν πλέον προσεκτικό υπολογισμό. Συνολικά, στη διαδρομή, οι οδηγοί πρέπει να σταματήσουν σε 11 μετωπικούς σταθμούς διοδίων, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των 36,70 ευρώ, μόνο για το πήγαινε.

Διαβάστε ακόμη: Κίνηση ματ από τη Volkswagen; – Σκέψεις για παραγωγή αυτοκινήτων στην Τουρκία

Ας δούμε όμως αναλυτικά όλους τους σταθμούς και τις τιμές:

Διόδια Αφιδνών – 3,90

Διόδια Θήβας – 4,55

Διόδια Τραγάνας – 4,55

Αγίας Τριάδας – 2,10

Μαυρομαντήλας – 2,25

Πελασγίας – 4,10

Μοσχοχωρίου – 4,70

Μακρυχωρίου – 3,0

Λεπτοκαρυάς – 3,80

Κλειδιού (Αιγίνιο) – 2,60

Μαλγάρων – 1,15

Σύνολο: 36,7 ευρώ

Τα συνολικά έξοδα σε διόδια και βενζίνη

Στην εξίσωση αυτή προστίθεται βεβαίως και η κατανάλωση καυσίμου. Ενδεικτικά, αν κάποιος πραγματοποιήσει το ταξίδι οδηγώντας για παράδειγμα ένα B-SUV βενζίνης, με μια μέση κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο γύρω στα 7,0 λτ.100 χλμ., και με την τιμή της 95άρας βενζίνης να κινείται γύρω στα 2,120 ευρώ ανά λίτρο (τιμή 3ης Νοεμβρίου 2026) το κόστος καυσίμων μόνο για το «πήγαινε» αγγίζει τα 75 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας τα διόδια των 36,7 ευρώ και τα έξοδα βενζίνης, το συνολικό κόστος για να φτάσει κανείς από την πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται περίπου στα 112 ευρώ για το «πήγαινε», ενώ περιλαμβάνοντας και το κόστος της επιστροφής, τα συνολικά έξοδα αγγίζουν τα 224 ευρώ.