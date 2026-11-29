Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα είναι η ιδανική αφορμή για μια μικρή απόδραση στην καρδιά της Θεσσαλίας.

Η διαδρομή συνδυάζει όμορφα τοπία, ορεινές εικόνες και τη γοητεία του χειμώνα, με προορισμό μια πόλη που ξέρει να υποδέχεται τους επισκέπτες της με ζεστή ατμόσφαιρα, καλό φαγητό και όμορφες βόλτες. Είτε για ένα Σαββατοκύριακο είτε για λίγες ημέρες χαλάρωσης, τα Τρίκαλα αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για χειμερινή εξόρμηση από την Αθήνα.

Επιλέγοντας την κλασική διαδρομή από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα, ο οδηγός θα χρειαστεί να διανύσει περίπου 315 χιλιόμετρα, με τον συνολικό χρόνο ταξιδιού να υπολογίζεται σε περίπου 3 ώρες και 26 λεπτά, χωρίς να συνυπολογίζονται οι στάσεις και οι καθυστερήσεις λόγω κυκλοφορίας.

Η διαδρομή περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο Α1 (ΠΑΘΕ) και στη συνέχεια τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μέσω του οποίου ο οδηγός κατευθύνεται προς την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

Τα διόδια για ένα επιβατικό αυτοκίνητο ανέρχονται συνολικά σε 24,10 ευρώ.

Ειδικότερα, ο οδηγός θα συναντήσει επτά σταθμούς διοδίων.

Συγκεκριμένα:

Σταθμός Αφιδνών: 3,90 ευρώ

Σταθμός Θήβας: 4,55 ευρώ

Σταθμός Τραγάνας: 4,55 ευρώ

Σταθμός Αγίας Τριάδας: 2,10 ευρώ

Σταθμός Λιανοκλαδίου: 2,05 ευρώ

Σταθμός Σοφάδων: 3,70 ευρώ

Σταθμός Τρικάλων: 3,25 ευρώ

Φωτογραφία: Wikipedia

Πόσο κοστίζουν τα καύσιμα;

Το κόστος των καυσίμων διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου και την κατανάλωσή του. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούμε ενδεικτικές μέσες καταναλώσεις και τις ακόλουθες τιμές καυσίμων:

Βενζίνη: 1,95 ευρώ/λίτρο

Ντίζελ: 2,03 ευρώ/λίτρο

Υγραέριο: 1,23 ευρώ/λίτρο

Ηλεκτρική ενέργεια: 0,15 ευρώ/kWh

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Για ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα/100 χλμ., το κόστος καυσίμου για τη διαδρομή των 315 χιλιομέτρων υπολογίζεται σε περίπου 46,08 ευρώ. Συνυπολογίζοντας τα διόδια, το συνολικό κόστος του ταξιδιού ανέρχεται σε 70,18 ευρώ.

Στην περίπτωση ενός πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου, με μέση κατανάλωση 5,2 λίτρα/100 χλμ. και τιμή ντίζελ 2,03 ευρώ/λίτρο, το κόστος καυσίμου διαμορφώνεται σε περίπου 33,25 ευρώ. Μαζί με τα διόδια, ο οδηγός θα χρειαστεί συνολικά 57,35 ευρώ.

Για ένα αυτοκίνητο με σύστημα υγραεριοκίνησης, με μέση κατανάλωση 8,25 λίτρα/100 χλμ. και τιμή υγραερίου 1,23 ευρώ/λίτρο, το κόστος καυσίμου υπολογίζεται σε περίπου 31,98 ευρώ. Έτσι, μαζί με τα διόδια, το συνολικό κόστος της διαδρομής φτάνει τα 56,08 ευρώ.

Τέλος, με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,15 ευρώ/kWh και μέση κατανάλωση 20 kWh/100 χλμ., το κόστος ενέργειας για τη συγκεκριμένη απόσταση ανέρχεται σε περίπου 10,78 ευρώ. Με την προσθήκη των διοδίων, το συνολικό κόστος περιορίζεται στα 34,88 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας τα καύσιμα και τα διόδια, το κόστος της απλής διαδρομής από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα διαμορφώνεται ως εξής:

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 34,88 ευρώ

Υγραεριοκίνητο αυτοκίνητο: 56,08 ευρώ

Πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο: 57,35 ευρώ

Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο: 70,18 ευρώ

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, η οικονομικότερη επιλογή είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αντίθετα, το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο έχει το υψηλότερο συνολικό κόστος για τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω υπολογισμοί αφορούν την απλή μετάβαση από την Αθήνα στα Τρίκαλα και όχι τη διαδρομή μετ’ επιστροφής. Με επιστροφή το κόστος ανέρχεται σε 69,76 ευρώ με ηλεκτρικό, 112,16 ευρώ με υγραέριο, 114,70 ευρώ με ντίζελ και 140,36 ευρώ με βενζίνη.

Επίσης, το πραγματικό κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου, τις συνθήκες οδήγησης και τον τρόπο ανεφοδιασμού ή φόρτισης.

Πόσο κοστίζει το ταξίδι με ΚΤΕΛ

Αν κάποιος δεν επιθυμεί να ταξιδέψει με αυτοκίνητο αλλά με το ΚΤΕΛ, το κόστος αλλάζει κατά πολύ.

Συγκεκριμένα, το απλό εισιτήριο κοστίζει 34,50 ευρώ, ενώ με επιστροφή 60 ευρώ.

Το φοιτητικό εισιτήριο με επιστροφή κοστίζει 51,80 όταν ισχύει έκπτωση 25% και 34,50 όταν ισχύει έκπτωση 50%.

Το στρατιωτικό εισιτήριο έχει έκπτωση 25% και κοστίζει 51,80 ευρώ με επιστροφή.

Για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους ισχύει έκπτωση 50%, δηλαδή το κόστος με επιστροφή ανέρχεται σε 34,50 ευρώ.

Ειδικότερα για το φοιτητικό εισιτήριο ισχύουν τα κάτωθι:

1.Φοιτητικό με έκπτωση 50%

Το δικαιούστε μόνο εφόσον ισχύουν ταυτόχρονα τα εξής:

• Η διαδρομή γίνεται αποκλειστικά μεταξύ της πόλης που σπουδάζετε και της πόλης μόνιμης κατοικίας σας (π.χ. στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα αναγράφεται Έδρα Σχολής: Τρίκαλα και Τόπος Κατοικίας: Αθήνα, ή το αντίστροφο).

• Το πάσο σας (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα) είναι σε ισχύ και φέρει την ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ».

• Αφορά φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και σπουδαστές Δημοσίων ΙΕΚ/ΣΑΕΚ (εντός των προβλεπόμενων ετών σπουδών).

2. Φοιτητικό με έκπτωση 25%

Το δικαιούστε στις υπόλοιπες περιπτώσεις:

• Για οποιοδήποτε άλλο ταξίδι αναψυχής εκτός της διαδρομής «κατοικία – σχολή» (π.χ. αν σπουδάζετε στη Θεσσαλονίκη, μένετε μόνιμα στην Πάτρα και ταξιδεύετε από Αθήνα για Τρίκαλα).

• Αν είστε σπουδαστής ιδιωτικών σχολών / ΙΕΚ ή κάτοχος διεθνούς φοιτητικής κάρτας ISIC (φοιτητές εξωτερικού).

Συμπερασματικά, το ταξίδι Αθήνα – Τρίκαλα κοστίζει πολύ λιγότερο με ΚΤΕΛ, ωστόσο ένα ταξίδι με αυτοκίνητο δίνει τη δυνατότητα για στάσεις και για κοντινές αποδράσεις.