Αυτά είναι τα μεγάλα λάθη που κάνουμε το καλοκαίρι

Παρότι το καλοκαίρι έχει συνδυαστεί με την ξεγνοιασιά, οι οδηγοί και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες πρέπει να αποφεύγουν ορισμένα λάθη που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η έλευση του καλοκαιριού φέρνει μαζί της μια διάχυτη ανάγκη για χαλάρωση. Ωστόσο η ξεγνοιασιά των διακοπών συχνά μεταφέρεται και στον τρόπο οδήγησης, με αποτέλεσμα να υιοθετούνται κάποιες συνήθειες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Ενδυμασία «παραλίας» πίσω από το τιμόνι

Η επιλογή των κατάλληλων υποδημάτων, είτε το καλοκαίρι είτε τον χειμώνα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον σωστό έλεγχο του οχήματος. Η οδήγηση με σαγιονάρες ή ακόμα και ξυπόλητος/η μειώνει την ικανότητα του οδηγού να πατάει αποτελεσματικά τα πεντάλ και συνεπώς, αυξάνεται ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σοβαρός κίνδυνος ελλοχεύει και όταν οι επιβαίνοντες δεν φορούν κάποια μπλούζα. Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή κάποιας σύγκρουσης, η ζώνη ασφαλείας (θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να την φορούν όλοι) μπορεί να προκαλέσει σοβαρά δερματικά εγκαύματα λόγω της τριβής, ενώ η απευθείας επαφή του γυμνού σώματος με το ζεστό κάθισμα προκαλεί δυσφορία και αυξημένη εφίδρωση και, κατ’ επέκταση, σημαντική απόσπαση της προσοχής του οδηγού.

Ο κίνδυνος της αφυδάτωσης

Η δυνατότητα του οδηγού να αντιδρά εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο οδηγός πρέπει να προσέξει να μην αφυδατωθεί, αφού εάν αυτό συμβεί, θα έρθει αντιμέτωπος με κόπωση, υπνηλία και πονοκέφαλο και θα έχει μειωμένα αντανακλαστικά, επηρεάζοντας την οδηγική του ικανότητα σε βαθμό ανάλογο με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

H λάθος στάση σώματος

Μια από τις πιο κοινές και ταυτόχρονα επικίνδυνες συνήθειες όσων κάθονται στη θέση του συνοδηγού κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ταξιδιών είναι η τοποθέτηση των ποδιών πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση σύγκρουσης, εντούτοις, ο αερόσακος του συνοδηγού, όταν ενεργοποιηθεί, σπρώχνει τα πόδια προς το πρόσωπο με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας πολύ σοβαρούς τραυματισμούς κυρίως σε λεκάνη και σπονδυλική στήλη.

Η συνήθεια του τσιγάρου

Τέλος, το κάπνισμα εντός του οχήματος κατά τους θερινούς μήνες ενέχει διπλό κίνδυνο. Πέρα από την προφανή απόσπαση της προσοχής του οδηγού και τη ρύπανση της καμπίνας, η απόρριψη της γόπας εκτός του παραθύρου αποτελεί μια αιτία πρόκλησης καταστροφικών δασικών πυρκαγιών.

Για τους δίτροχους…

Για τους αναβάτες των δύο τροχών, η ζέστη συχνά λειτουργεί ως δικαιολογία για τη μη χρήση κράνους. Αυτό ωστόσο, εκτός από το ότι είναι παράνομο, στερεί από τον μοτοσικλετιστή, την πιο ουσιαστική προστασία σε περίπτωση πτώσης.