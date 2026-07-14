Αυτά είναι τα πιο ακριβά διόδια στην Ελλάδα – Το εντυπωσιακό πέρασμα πάνω από τη θάλασσα

Τα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου βρίσκονται στην πρώτη θέση, ωστόσο υπάρχουν και «παραδοσιακοί» μετωπικοί σταθμοί που έχουν αρκετά «τσουχτερό» κόστος διέλευσης.

Ο οδικός χάρτης της Ελλάδας έχει αλλάξει πλήρως τα τελευταία χρόνια, χάρη στην κατασκευή σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων που εξασφαλίζουν γρήγορες μετακινήσεις από ένα σημείο της χώρας σε ένα άλλο, προσφέροντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ασφαλείας σε όλους τους χρήστες του δικτύου.

Ωστόσο, την κατασκευή των νέων, σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων ακολούθησε η τοποθέτηση πολλών μετωπικών και πλευρικών σταθμών διοδίων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση, συντήρηση και αποπληρωμή των έργων.

Η ζεύξη του Ρίου-Αντιρρίου

Παρά τις υψηλές χρεώσεις των εθνικών οδών, τα πιο ακριβά διόδια στη χώρα αφορούν τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ή Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», όπως είναι το επίσημο όνομά της. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί επί ελληνικού εδάφους τις τελευταίες δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, το κόστος διέλευσης από τη γέφυρα που ενώνει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα αγγίζει πλέον τα 15,90 ευρώ για ένα απλό επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.).

Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου έχει πλήρως αναρτημένο κατάστρωμα 2.252 μέτρων και τα θεμέλιά της βρίσκονται σε βάθος θαλάσσης που φτάνει μέχρι και τα 65 μέτρα. Τόσο αυτό όσο και η διάμετρος των θεμελίων που ανέρχεται σε 90 μέτρα αποτελούν παγκόσμια ρεκόρ για γέφυρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του εργου, το σημαντικότερο ρεκόρ της συγκεκριμένης γέφυρας είναι ότι κατασκευάστηκε «χωρίς κανένα σοβαρό ατύχημα, χωρίς να χυθεί ούτε μια σταγόνα αίματος».

Η μόνιμη σύνδεση μέσω της Γέφυρας εξασφαλίζει μεταξύ άλλων μείωση του χρόνου διέλευσης στα 2,5-5 λεπτά (σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 45 λεπτών με τα οχηματαγωγά πλοία πριν την κατασκευή της), την ίδια ώρα που προσφέρει συνεχή σύνδεση και προσβασιμότητα, ανεξαρτήτως καιρικών ή κυκλοφοριακών συνθηκών.

Οι πιο ακριβοί «παραδοσιακοί» μετωπικοί σταθμοί

Όσον αφορά τους κλασικούς σταθμούς διοδίων που βρίσκονται πάνω στους αυτοκινητοδρόμους, εξαιρώντας δηλαδή το ειδικό καθεστώς της Γέφυρας, το «στέμμα» του πιο ακριβού σταθμού ανήκει στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, αφού το υψηλότερο κόστος για ένα αυτοκίνητο καταγράφεται στον μετωπικό σταθμό Μοσχοχωρίου, όπου η διέλευση αγγίζει τα 4,70 ευρώ.

Αμέσως μετά στη λίστα των πιο ακριβών σταθμών ακολουθούν: