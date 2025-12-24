Αυτό είναι το φθηνό αξεσουάρ που διώχνει τη βροχή από τους καθρέπτες του αυτοκινήτου

Με μόλις λίγα ευρώ ο οδηγός μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα υποβαθμίζεται η ορατότητά του κατά τις βροχερές μέρες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των οδηγών.

Όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα, οι οδηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διατηρώντας ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα, μειώνοντας παράλληλα την ταχύτητά τους.

Επιπλέον, συνιστάται να δείχνουν μεγάλη προσοχή όταν εκτελούν ελιγμούς, καθώς οι σταγόνες βροχής στους πλευρικούς καθρέπτες υποβαθμίζουν την ορατότητά τους προς τα πίσω.

Λύση στο εν λόγω εμπόδιο, μπορεί να δώσει ένα απλό αξεσουάρ που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, προσφερόμενο σε αρκετά χαμηλές τιμές, που ξεκινούν από περίπου 2 ευρώ.

Πρόκειται για μια πλαστική προέκταση που κολλάει στο εσωτερικό του πάνω μέρους του καθρέπτη δημιουργώντας ένα είδος… ομπρέλας. Με αυτό τον τρόπο η βροχή δεν φτάνει την εσωτερική επιφάνεια του καθρέπτη και έτσι ο οδηγός συνεχίζει να έχει απρόσκοπτη ορατότητα.

Τα προστατευτικά καλύμματα διαθέτουν αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη τοποθέτηση, ενώ έχουν μεγάλη ευκαμψία για να ταιριάζουν σε διαφορετικά μοντέλα.

Σημειώνεται ότι στο εμπόριο προσφέρονται και άλλα προϊόντα που υπόσχονται να διατηρούν καθαρούς τους καθρέπτες από τις σταγόνες της βροχής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ορισμένες μεμβράνες που κολλάνε στο «τζάμι» του καθρέπτη.

Οι μεμβράνες δημιουργούν μια υδατοαπωθητική επίστρωση, κάνοντας τις σταγόνες της βροχής να γλιστούν, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπουν το θόλωμα του καθρέπτη.

Τα παραπάνω αξεσουάρ βοηθούν τον οδηγό κατά τις βροχερές μέρες, αλλά δεν μπορούν να διασφαλίσουν από μόνα τους ότι αυτός δεν θα εμπλακεί σε ένα δυσάρεστο οδικό συμβάν.

Επομένως, οφείλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα ελαστικά μας βρίσκονται σε καλή κατάσταση, οι υαλοκαθαριστήρες και τα φώτα λειτουργούν κανονικά και το παρμπρίζ του οχήματός μας είναι καθαρό.

Τέλος, αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και τα βίαια φρεναρίσματα, ενώ όπως προαναφέρθηκε οδηγούμε με χαμηλή ταχύτητα, διατηρώντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.