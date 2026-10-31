Αυτοκίνητο με μία πινακίδα αντί για δύο: Γιατί δεν πρέπει να το οδηγήσεις ούτε μέτρο

Παρότι μοιάζει με «αθώα» παράλειψη, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα αυστηρός, όταν ένα αυτοκίνητο κυκλοφορεί με μία από τις δύο πινακίδες κυκλοφορίας.

Πολλοί οδηγοί ενδέχεται να αναρωτιούνται αν είναι νόμιμο να κυκλοφορούν έχοντας τοποθετημένη στο αυτοκίνητό τους μόνο τη μία από τις δύο πινακίδες κυκλοφορίας, λόγω απώλειας, φθοράς, ως αποτέλεσμα κάποιου τρακαρίσματος ή -μερικές φορές- για αισθητικούς λόγους.

Τι λέει ο ΚΟΚ

Η απάντηση ωστόσο της νομοθεσίας είναι απολύτως ξεκάθαρη: η κυκλοφορία του αυτοκινήτου χωρίς να είναι τοποθετημένες και οι δύο νόμιμα χορηγημένες πινακίδες συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του νέου ΚΟΚ, όποιος θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο όχημα στο οποίο λείπει έστω και η μία από τις δύο προβλεπόμενες πινακίδες κυκλοφορίας υποπίπτει σε παράβαση.

Επιπλέον, ο νόμος εξισώνει την απουσία πινακίδας με την αδυναμία ευκρινούς ανάγνωσής της. Συγκεκριμένα, στην ίδια κατηγορία παράβασης κατατάσσεται και η οδήγηση οχήματος του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τα τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων, καθώς και η τοποθέτηση πάνω σε αυτές μη αντανακλαστικού υλικού.

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Το πρόστιμο σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β του ΚΟΚ, η οποία προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ και το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι η απουσία ή η απόκρυψη της πινακίδας κυκλοφορίας αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τις αρχές, καθώς δυσχεραίνει τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των οχημάτων στους δρόμους. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή απώλειας, ο ιδιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει άμεσα για την αντικατάστασή της.