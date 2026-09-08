Μην τα μπερδέψεις ποτέ: Τι χρώμα έχει η βενζίνη και τι το diesel;

Όποιος γνωρίζει τις ιδιότητές τους, μπορεί εύκολα να διακρίνει τη βενζίνη από το πετρέλαιο κίνησης.

Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση που θέλει τα διάφορα είδη καυσίμων να ξεχωρίζουν αμέσως με το μάτι, η καθαρή αμόλυβδη βενζίνη και το diesel κίνησης μοιάζουν αρκετά κάνει δύσκολη την ταυτοποίησή τους.

Η διάκρισή τους ωστόσο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα αν κάποιος είναι αρκετά προσεχτικός και γνωρίζει τις ιδιότητές τους.

Το διαφορετικό τους χρώμα

Η βενζίνη έχει συνήθως μια πολύ ελαφριά κιτρινωπή ή ανεπαίσθητα πράσινη απόχρωση, η οποία οφείλεται στα πρόσθετα βελτιωτικά και στη διαδικασία διύλισης. Αντίστοιχα, το diesel κίνησης κυμαίνεται από ανοιχτό κιτρινοπράσινο έως ελαφρύ κεχριμπαρένιο.

Εξαίρεση αποτελούν τα ειδικά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης, στο οποίο προστίθεται υποχρεωτικά έντονη κόκκινη βαφή, ώστε να εντοπίζεται αμέσως η παράνομη χρήση του στα οχήματα.

H διαφορά στην μυρωδιά και την αφή

Όταν η οπτική επαφή δεν αρκεί, η όσφρηση και η υφή είναι ακόμη δύο τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να ξεχωρίσει τα δύο καύσιμα. Η βενζίνη χαρακτηρίζεται από μια έντονη και οξεία μυρωδιά που εξαπλώνεται ακαριαία στον αέρα. Παράλληλα, επειδή εξατμίζεται γρήγορα, αν πέσει πάνω στο δέρμα εξαφανίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Από την άλλη πλευρά, το πετρέλαιο έχει μια πιο βαριά, ελαιώδη μυρωδιά που θυμίζει κηροζίνη ή παραφίνη και παραμένει στον χώρο για αρκετή ώρα.

Στην αφή, η διαφορά γίνεται αμέσως αντιληπτή. Το diesel είναι αρκετά λιπαρό και συνεπώς αφήνει ένα γλιστερό φιλμ στα δάχτυλα, παρόμοιο με αυτό ενός λεπτόρρευστου λαδιού, σε αντίθεση με την βενζίνη.