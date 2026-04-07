Διόδια στην Ελλάδα: Οι τιμές σήμερα για 10 δημοφιλείς προορισμούς

Τα διόδια αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των εξόδων που κάνει ο οδηγός σε κάθε του εξόρμηση. Αυτά είναι τα ποσά που θα χρειαστεί να ξοδέψει για να φτάσει σε 10 ελληνικούς προορισμούς.

Τα ταξίδια με αυτοκίνητο στην Ελλάδα δίνουν στον οδηγό και τους συνεπιβάτες του τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη χώρα «χιλιόμετρο-χιλιόμετρο». Ωστόσο, καλώς ή κακώς, ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εξόρμησης είναι το κόστος των διοδίων, το οποίο επηρεάζει αισθητά τον συνολικό προϋπολογισμό κάθε ταξιδιού.

Από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, τα διόδια για ένα Ι.Χ. κυμαίνονται γύρω στα 36 ευρώ, ενώ μικρότερες αποστάσεις, όπως η Πάτρα ή τα Τρίκαλα, κοστίζουν σημαντικά λιγότερο. Την ίδια στιγμή, για διαδρομές προς τη Δυτική Ελλάδα ή την Ήπειρο, που περιλαμβάνουν μεγάλους αυτοκινητόδρομους αλλά και τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου το κόστος υπερβαίνει τα 40 ευρώ.

Πόσο κοστίζει σήμερα ένα ταξίδι 200 χιλιομέτρων με αυτοκίνητο βενζίνης, ντίζελ και ηλεκτρικό

Tο κόστος διοδίων ανά προορισμό

Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώνονται τα κόστος διοδίων για 10 δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, ώστε κάθε οδηγός να έχει μια καθαρή εικόνα πριν οργανώσει το επόμενο ταξίδι του. Αναλυτικά:

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: 36,7 ευρώ

Αθήνα – Πάτρα: 13,8 ευρώ

Αθήνα – Καλαμάτα: 16,35 ευρώ

Αθήνα – Γιάννενα: 44,7 ευρώ

Αθήνα – Ηγουμενίτσα: 40,45 μέσω Πρέβεζας ή 48,05 ευρώ μέσω Ιωαννίνων

Αθήνα – Βόλος: 22,85 ευρώ

Αθήνα – Τρίκαλα: 24,1 ευρώ

Αθήνα – Λάρισα: 26,15 ευρώ

Αθήνα – Καβάλα: 44,3 ευρώ

Αθήνα – Αλεξανδρούπολη: 51,6 ευρώ

Σημείωση: Τα ποσά αφορούν πληρωμή με μετρητά για οχήματα κατηγορίας 2. Ενδεχομένως, να υπάρχει σε κάποιους σταθμούς χαμηλότερη χρέωση σε περίπτωση πληρωμής ηλεκτρονικά (e-pass).