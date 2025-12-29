Διόδια: Ποιο είναι το πρόστιμο για όσους περνούν χωρίς να πληρώνουν;

Τι ισχύει τελικά για όσους περνούν χωρίς να πληρώσουν, πώς καταγράφονται οι παραβάσεις και ποια πρόστιμα προβλέπονται;

Συνεχίζουν να είναι αρκετοί οι οδηγοί που περνούν από τους σταθμούς διοδίων δίχως την καταβολή του προβλεπόμενου αντίτιμου, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος ταξιδιού.

Πολλοί «κολλάνε» με το όχημά τους, αυτοκίνητο ή δίκυκλο, πίσω από το προπορευόμενο όχημα και μόλις ο οδηγός του τελευταίου ολοκληρώσει τη συναλλαγή περνούν… αέρα, προλαβαίντας το κλείσιμο της μπάρας.

Άλλοι υιοθετούν την ίδια πρακτική, ακολουθώντας όμως όχημα που κατευθύνεται στις ηλεκτρονικές λωρίδες (με πομποδέκτη), με αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της μπάρας. Φυσικά πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική, καθώς, όπως έχει αποδειχθεί από μια σωρεία περιστατικών, οι «αρνητές διοδίων» ενδέχεται να μη προλάβουν τη μπάρα και να προκληθεί ατύχημα.

Ωστόσο, παρά την εντύπωση που έχουν πολλοί ότι έτσι αποφεύγουν την πληρωμή του αντιτίμου, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: οι σύγχρονοι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι διαθέτουν προηγμένα συστήματα ελέγχου και καταγραφής, τα οποία εντοπίζουν τέτοιες πρακτικές και μπορούν να οδηγήσουν τους παραβάτες προ των ευθυνών τους.

Τι αναφέρει ο ΚΟΚ

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Αρθρου 33 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η μη καταβολή τέλους διοδίων αποτελεί παράβαση. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν προβλέπεται η καταβολή αυτή».

Ο ΚΟΚ διευκρινίζει επίσης ότι η βεβαίωση της παράβασης μπορεί να γίνει από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, είτε με αυτοπρόσωπη διαπίστωση είτε μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως κάμερες και συστήματα καταγραφής.

Η συγκεκριμένη παράβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Άρθρου 33, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, η οποία προβλέπει διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται από την πληρωμή διοδίων

Συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών δικαιούνται απαλλαγή από την καταβολή διοδίων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και πολίτες που εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα απαλλαγής, όπως μόνιμοι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών ή άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από τις εκάστοτε ρυθμίσεις των παραχωρησιούχων.