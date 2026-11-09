Πότε σου παίρνουν το δίπλωμα ακόμη και εάν περάσεις με πράσινο φανάρι – Έχει και πρόστιμο 350 ευρώ

Όταν ο σηματοδότης γίνεται πράσινος, δεν σημαίνει αυτόματα πως οι οδηγοί πρέπει να βάλουν 1η ταχύτητα και να ξεκινήσουν. Ιδού τι λέει ο ΚΟΚ.

Πρόκειται για ένα καθημερινό φαινόμενο στους δρόμους των ελληνικών αστικών κέντρων: η κίνηση βρίσκεται στο κατακόρυφο, οι ουρές είναι μεγάλες και ο φωτεινός σηματοδότης γίνεται πράσινος.

Πολλοί οδηγοί, χωρίς δεύτερη σκέψη, επιταχύνουν και εισέρχονται στη διασταύρωση, ακόμη κι αν τα οχήματα στην απέναντι πλευρά παραμένουν ακινητοποιημένα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο σηματοδότης γίνεται κόκκινος και πλέον ο κόμβος έχει γεμίσει με οχήματα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακόπτεται πλήρως, προκαλώντας κορναρίσματα και εκνευρισμό.

Η συνηθέστερη δικαιολογία που ακούγεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν και βρέθηκαν στον κόμβο νόμιμα, αφού πέρασαν ενώ το φανάρι είχε ανάψει «πράσινο».

Αυτό όμως δεν ισχύει. Η συγκεκριμένη οδική συμπεριφορά όχι μόνο προκαλεί κυκλοφοριακό έμφραγμα, αλλά συνιστά παράλληλα και σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), την οποία η πλειονότητα των οδηγών είτε αγνοεί είτε παραβλέπει.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 30 του ΚΟΚ, απαγορεύεται ρητά η είσοδος οχήματος σε κόμβο –ακόμη και αν ο φωτεινός σηματοδότης το επιτρέπει, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια που ενδέχεται να υποχρεώσει το όχημα να παραμείνει εντός της διασταύρωσης. Ο πράσινος σηματοδότης παρέχει το δικαίωμα διέλευσης μόνο εφόσον υφίσταται επαρκής ελεύθερος χώρος στην απέναντι πλευρά για την ασφαλή τοποθέτηση του οχήματος.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται στον κόμβο, έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραμείνει στη διασταύρωση».

Το πρόστιμο

Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τον συγκεκριμένο κανόνα συνοδεύονται από αυστηρές κυρώσεις. Βάσει της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, η παράβαση αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β.

Αυτό σημαίνει ότι στον παραβάτη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζεται το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.