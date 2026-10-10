Δωρεάν πάρκινγκ σε όλη την Ελλάδα: Ποιοι οδηγοί το δικαιούνται

Oι ιδιοκτήτες αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων δικαιούνται δωρεάν πάρκινγκ σε όλους τους δήμους της Ελλάδας έως και την 31η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που προκύπτει από το νόμο 5290/2026, οι οδηγοί που επιλέγουν φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι της πλήρους απαλλαγής από την καταβολή τέλους στάθμευσης είναι οι ιδιοκτήτες αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκείνων με plug-in υβριδική τεχνολογία στην περίπτωση που οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα δεν ξεπερνούν τα 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Η απαλλαγή ισχύει αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων (Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού) όπου εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή.

Ωστόσο, οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των θέσεων αυτών. Η απαλλαγή από το χρηματικό αντίτιμο δεν συνεπάγεται ανεξέλεγκτη ή απεριόριστη χρήση της θέσης.

Οι περιορισμοί ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια στάθμευσης, όπως αυτοί ορίζονται από τον εκάστοτε δήμο (για παράδειγμα, το ανώτατο όριο δύο ή τριών ωρών), συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά και για τα οχήματα αυτά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός απαλλάσσεται από το κόστος, αλλά οφείλει να τηρεί τα χρονικά όρια.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Από 1η.1.2025 έως και την 31η.12.2026 εντός των διοικητικών ορίων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή, τα Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως και 50 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης. Οι περιορισμοί ως προς τη διάρκεια της στάθμευσης συνεχίζουν να ισχύουν και για Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως και 50 γρ./χλμ..»

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Για να μπορέσει ένας δικαιούχος να κάνει χρήση του προνομίου, απαιτείται η έκδοση του ειδικού σήματος στάθμευσης ηλεκτρικού οχήματος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εύκολα και γρήγορα μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr). Ο ιδιοκτήτης του οχήματος συνδέεται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, καταχωρεί τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον ΑΦΜ του, και το σύστημα διασταυρώνει αυτόματα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου από την άδεια κυκλοφορίας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται το ειδικό σήμα με τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και τον κωδικό επαλήθευσης. Το σήμα αυτό πρέπει είτε να εκτυπωθεί και να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό του παρμπρίζ του οχήματος, είτε να είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή για τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της δημοτικής αστυνομίας ή της τροχαίας.

Οι θέσεις στην Αθήνα

Οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης είναι συγκεκριμένες και αφορούν 4 κατηγορίες οχημάτων (επισκεπτών, μόνιμων κατοίκων, ειδικών θέσεων και δίκυκλων).

Στον Δήμο Αθηναίων λειτουργεί το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.), το οποίο περιλαμβάνει 12 συνολικά ζώνες μέσα στα όρια του δήμου και καλύπτει:

5.177 θέσεις οχημάτων κατοίκων

3.463 θέσεις επισκεπτών

1.604 θέσεις δικύκλων και

1.000 ειδικές θέσεις για ΑΜΕΑ

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους μόνο στις θέσεις για τους επισκέπτες που έχουν σήμανση P69 και λευκή γραμμογράφηση επί του οδοστρώματος Η ελεγχόμενη στάθμευση ισχύει τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.