Ποια είναι η εφαρμογή που μαρτυρά αν έχεις λάβει κλήση;

Με τρία-τέσσερα κλικ στο gov.gr ή κατεβάζοντας την εφαρμογή του gov.gr wallet, κάθε οδηγός μπορεί να δει χρήσιμες πληροφορίες όπως το ιστορικό των παραβάσεων, τις κλήσεις και τους βαθμούς ποινής που έχει στο δίπλωμα οδήγησής του.

Τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και άμεσα για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους πόντους που έχουν λάβει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο) έχουν οι οδηγοί μέσω του gov.gr και της εφαρμογής gov.gr wallet.

Οι πολίτες εισέρχονται στις δύο υπηρεσίες με τρόπο απλό και φιλικό, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία υλοποίησε και την ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών παρέχει πλήρη πρόσβαση στους πόντους, στις παραβάσεις και στις τυχόν ειδοποιήσεις για αφαίρεση άδειας οδήγησης. Οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα αυτή, είτε απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://seso.services.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις».

Το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο) έχει ενσωματωθεί και στην εφαρμογή gov.gr wallet, αρκεί ο πολίτης να την κατεβάσει στο προσωπικό του smartphone και να ενσωματώσει στην εφαρμογή το δίπλωμα οδήγησής του.

Έπειτα, πατώντας την επιλογή «ΣΕΣΟ Παραβάσεις», ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωμένες τις παραβάσεις που του έχουν καταλογιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και τυχόν ειδοποιήσεις για αφαίρεση άδειας, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών. Τα στοιχεία ανανεώνονται κάθε φορά που ο χρήστης χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

Τόσο μέσω του gov.gr όσο και μέσω της εφαρμογής, δίνεται επίσης η δυνατότητα στον οδηγό να εκδώσει ηλεκτρονικά μια επίσημη βεβαίωση για τους βαθμούς ποινής που έχει λάβει και τις παραβάσεις που ΚΟΚ που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο του, καθιστώντας περιττή την επίσκεψη στην αρμόδια υπηρεσία.