Είναι επικίνδυνη η φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου στον ελληνικό καύσωνα;

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος εν μέσω καύσωνα εμπεριέχει κινδύνους για την μακροζωία της μπαταρίας και του συστήματος ψύξης.

Οι ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα μεταβάλλουν την απόδοση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, ενώ όσον αφορά τα ηλεκτρικά, οι προκλήσεις επικεντρώνονται στο πιο δαπανηρό εξάρτημά τους, το οποίο δεν είναι άλλο από τη μπαταρία.

Το ερώτημα αν η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου υπό συνθήκες καύσωνα εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο πυρκαγιάς είναι εύλογο, ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, η μόνη επίπτωση αφορά την θερμική καταπόνηση του ηλεκτρικού κινητήριο συνόλου.

Απειροελάχιστος ο κίνδυνος για πυρκαγιά

Πιο συγκεκριμένα, τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν εξαιρετικά προηγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης (Battery Thermal Management Systems – BTMS) και ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου που καθιστούν την πιθανότητα κάποιας ανάφλεξης λόγω θερμικής διαφυγής (thermal runaway) εξαιρετικά σπάνια.

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 35°C ή τους 40°C, όπως συμβαίνει συχνά κατά το ελληνικό καλοκαίρι, και η θερμοκρασία της συστοιχίας πλησιάσει τα όρια ασφαλείας, το λογισμικό θερμικής διαχείρισης ενεργοποιεί αυτόματα τους μηχανισμούς προστασίας που διαθέτει, εξαλείφοντας κάθε ουσιαστικό κίνδυνο.

Οι αρνητικές επιπτώσεις

Η κύρια συνέπεια της φόρτισης εν μέσω καύσωνα δεν είναι λοιπόν κάποια έκρηξη, αλλά η σημαντική μείωση των ταχυτήτων φόρτισης.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC), η εσωτερική αντίσταση των κυψελών παράγει επιπλέον θερμότητα. Εάν το σύστημα ψύξης του οχήματος, το οποίο συνήθως χρησιμοποιεί υγρό ψυκτικό μέσο σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας, φτάσει στα όρια της απόδοσής του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η ισχύς φόρτισης μειώνεται σημαντικά, ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας εντός του ασφαλούς παραθύρου λειτουργίας.

Τι αναφέρουν οι σχετικές μελέτες

Η επιστημονική έρευνα φωτίζει με σαφήνεια τις επιπτώσεις της υψηλής θερμοκρασίας στη χημική δομή των κυψελών. Μελέτες του National Renewable Energy Laboratory (NREL) των ΗΠΑ έχουν δείξει ότι η φόρτιση των μπαταριών ιόντων λιθίου σε θερμοκρασίες άνω των 30°C επιταχύνει την γήρανσή τους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον ρυθμό των χημικών αντιδράσεων στο εσωτερικό της μπαταρίας, οι οποίες, μακροπρόθεσμα, μειώνουν σημαντικά τη διαθέσιμη χωρητικότητα της συστοιχίας.

Επιπλέον, εκτενής ανάλυση δεδομένων από την εταιρεία Geotab, η οποία εξέτασε χιλιάδες ηλεκτρικά οχήματα σε πραγματικές συνθήκες, επιβεβαίωσε ότι τα αυτοκίνητα που κινούνται και φορτίζουν συχνά σε υψηλές θερμοκρασίες παρουσιάζουν ετήσια υποβάθμιση της μπαταρίας υψηλότερη σε σύγκριση με εκείνα που λειτουργούν σε ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Η ίδια έρευνα αναδεικνύει ότι η συχνή χρήση ταχυφορτιστών DC σε υψηλές θερμοκρασίες πολλαπλασιάζει τη φθορά τόσο της μπαταρίας όσο και του συστήματος ψύξης, καθώς η μπαταρία δέχεται διπλή θερμική επιβάρυνση, τόσο από το περιβάλλον όσο και από τη διαδικασία της φόρτισης.

Λύσεις για αποδοτικότερη και πιο ασφαλή φόρτιση

Για την ελαχιστοποίηση της θερμικής καταπόνησης, η φόρτιση σε σκιαζόμενους χώρους ή κατά τις νυχτερινές ώρες αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση, ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί πως, η επιλογή φόρτισης με ρεύμα AC παράγει σημαντικά λιγότερη θερμότητα σε σχέση με τους ταχυφορτιστές DC.

Τέλος, η ενεργοποίηση του συστήματος ψύξης της μπαταρίας πριν από τη φόρτιση, εφόσον υποστηρίζεται από το όχημα, επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του συστήματος εκ των προτέρων, εξασφαλίζοντας γρηγορότερη και ασφαλέστερη μεταφορά ενέργειας από τον φορτιστή στο αυτοκίνητο.