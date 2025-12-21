Ελάχιστοι γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των δύο πινακίδων – Ποια απαιτεί μεγάλη προσοχή

Δύο πινακίδες που μοιάζουν μεταξύ τους αλλά δεν έχουν το ίδιο ακριβώς νόημα. Στη μία, μάλιστα, ο οδηγός πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή.

Για να κινούνται οι οδηγοί με ασφάλεια στους δρόμους, το οδικό δίκτυο είναι γεμάτο με πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι περισσότερες είναι γνωστές, επειδή τις συναντάμε καθημερινά, υπάρχουν όμως και κάποιες πιο σπάνιες, που συχνά μοιάζουν μεταξύ τους και μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.

Δύο από αυτές είναι οι πινακίδες Κ-31 και Κ-32, οι οποίες αν και παρόμοιες στην εμφάνιση, έχουν διαφορετικό νόημα που κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει.

Τι ορίζουν οι δύο πινακίδες

Οι πινακίδες Κ-31 και Κ-32 ανήκουν στη σειρά “Κ” του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δηλαδή στην κατηγορία των προειδοποιητικών πινακίδων. Η «οικογένεια» αυτή περιλαμβάνει όλα τα σήματα που προειδοποιούν τον οδηγό για πιθανό κίνδυνο ή ιδιαιτερότητα του δρόμου που ακολουθεί. Στην περίπτωση των Κ-31 και Κ-32, ο κίνδυνος αφορά τη διασταύρωση οδού με σιδηροδρομική γραμμή.

Τι σημαίνει η πινακίδα Κ-31

Η πινακίδα Κ-31 προειδοποιεί για ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση με κινητά φράγματα. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός πλησιάζει σε σημείο όπου υπάρχουν μπάρες ή φράγματα που κλείνουν όταν πλησιάζει τρένο. Η λειτουργία των φραγμάτων ρυθμίζεται συνήθως από φωτεινή σηματοδότηση και προειδοποιητικό ήχο. Παρότι τα φράγματα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, η πινακίδα θυμίζει στον οδηγό ότι πρέπει να επιβραδύνει έγκαιρα και να είναι έτοιμος να σταματήσει.

Τι σημαίνει η πινακίδα Κ-32 Η πινακίδα Κ-32 προειδοποιεί για ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση χωρίς κινητά φράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, η διάβαση δεν διαθέτει μπάρες που να εμποδίζουν την κίνηση των οχημάτων όταν έρχεται τρένο. Μπορεί να υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση ή απλή σήμανση STOP, όμως η ευθύνη παρατήρησης και ασφαλούς διέλευσης ανήκει πολύ περισσότερο στον οδηγό. Η απουσία φραγμάτων καθιστά την προσέγγιση αυτής της διάβασης πιο επικίνδυνη και απαιτεί αυξημένη εγρήγορση. Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΚΟΚ, ο οδηγός οφείλει να μειώσει ταχύτητα προ των δύο πινακίδων, και να διασχίσει τη διάβαση χωρίς καθυστέρηση, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι δεν θα χρειαστεί να ακινητοποιηθεί πάνω σε αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και του αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για 10 ημέρες.

Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπει ο ΚΟΚ είναι σημαντικά πιο υψηλά σε περίπτωση που οδηγός:

Δεν διακόψει την πορεία του μπροστά από σιδηροδρομική διάβαση χωρίς κινητά φράγματα, παρότι υπάρχει πινακίδα P-2 (STOP) και πινακίδες Κ-36 ή Κ-37 (Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης μονής ή διπλής γραμμής)

Δεν διακόψει την πορεία του μπροστά από σιδηροδρομική διάβαση που επισημαίνεται με φωτεινή σηματοδότηση, με κινητά φράγματα που λειτουργούν αυτόματα, μπροστά από ερυθρό φως που αναβοσβήνει ή μπροστά από δύο τέτοια φώτα τα οποία αναβοσβήνουν διαδοχικά. Την ίδια υποχρέωση έχει και στην περίπτωση ηχητικού σήματος που εκπέμπει συσκευή εγκατεστημένη στη διάβαση.

Εισέλθει σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, όταν τα κινητά φράγματα έχουν κλείσει την οδό και κατά τον χρόνο που αυτά ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν.

Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 31, ο οδηγός τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και με επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή έως 2.000 ευρώ εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με το άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’95) ή από άλλη ποινική διάταξη.