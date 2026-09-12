Επιτρέπεται να πίνεις καφέ στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο ΚΟΚ

Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ ή νερού μέσα στο αυτοκίνητο και ποιοι περιορισμοί υπάρχουν;
Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα των οδηγών κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις είναι το κατά πόσο επιτρέπεται η κατανάλωση μη αλκοολούχων ροφημάτων, όπως ο καφές ή το νερό, την ώρα που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.
Τι λέει ο ΚΟΚ
Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο νόμος δεν απαγορεύει ρητά την κατανάλωση καφέ ή νερού μέσα στο όχημα, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα αλκοολούχα ποτά.
Ωστόσο, η σχετική διάταξη ορίζει σαφώς ότι ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιεί απρόσκοπτα και ελεύθερα τους αναγκαίους σε κάθε περίσταση χειρισμούς για την ασφαλή οδήγηση.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 17 και στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι «Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς». Η υποχρέωση αυτή αποτελεί σταθερή πρόβλεψη της νομοθεσίας, καθώς ίσχυε και στον προηγούμενο ΚΟΚ (ν. 2696/1999) χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Τι ισχύει πρακτικά
Η ουσία του ζητήματος κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός… διαχειρίζεται το ρόφημά του την ώρα που βρίσκεται σε κίνηση. Εάν ένας οδηγός κρατάει συνεχώς το ποτήρι με το ένα χέρι, η ικανότητά του να ελέγχει το αυτοκίνητο μειώνεται αισθητά.
Στην περίπτωση που η συμπεριφορά αυτή πέσει στην αντίληψη των αστυνομικών της Τροχαίας, συνιστά παράβαση των κανόνων ελευθερίας κινήσεων των χεριών του οδηγού. Σε μια τέτοια κατάσταση, ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ παράλληλα επιβάλλεται και η επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες (παράγραφος 6 του Αρθρου 17 του ΚΟΚ).
Συμβουλή
Για την αποφυγή… δυσάρεστων εκπλήξεων και, πάνω από όλα, για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, η ενδεδειγμένη τακτική είναι ο οδηγός να απολαμβάνει τον καφέ ή το νερό του αποκλειστικά κατά τα διαστήματα που το όχημα βρίσκεται σε στάση.
Τις υπόλοιπες ώρες της διαδρομής, το ρόφημα θα πρέπει να τοποθετείται πάντα στις ειδικές βάσεις και θήκες του αυτοκινήτου, επιτρέποντας στον οδηγό να έχει τα χέρια του ελεύθερα.