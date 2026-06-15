Επιτρέπεται στην Ελλάδα το κάπνισμα στο αυτοκίνητο;

Το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο δεν τιμωρείται στην Ελλάδα, υπό μία μόνο προϋπόθεση.

Αν και είναι ευρέως γνωστό ότι, όταν κάποιος καπνίζει μέσα στο αυτοκίνητο, η συγκέντρωση των τοξικών ουσιών του καπνού στο εσωτερικό του οχήματος φτάνει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η καθολική απαγόρευση της συνήθειας αυτής δεν έχει ακόμη θεσπιστεί.

Το νομικό πλαίσιο στις περισσότερες χώρες παραμένει ελαστικό, επιτρέποντας στον οδηγό και τους επιβαίνοντες να καπνίζουν, παρά το γεγονός ότι πολυάριθμες έρευνες συνδέουν επίσης το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της οδήγησης με την κατακόρυφη αύξηση του κινδύνου πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Τι λέει ο νόμος

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία παρεμβαίνει, επιβάλλοντας αυστηρή απαγόρευση αποκλειστικά στην περίπτωση που μέσα στο αυτοκίνητο μεταφέρονται παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ελληνικό αντικαπνιστικό νόμο 4633/2019, το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά μέσα σε κάθε όχημα, ιδιωτικό ή δημόσιας χρήσης, εφόσον σε αυτό επιβαίνει ανήλικος κάτω των 12 ετών.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο περιορισμός αυτός έχει οριζόντια ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι η παράβαση υφίσταται είτε επιλέξει να ανάψει τσιγάρο ο ίδιος ο οδηγός είτε οποιοσδήποτε άλλος από τους επιβάτες.

Τα πρόστιμα και οι ποινές

Οι κυρώσεις για όσους αγνοούν τη συγκεκριμένη διάταξη είναι ιδιαίτερα τσουχτερές και λειτουργούν αποτρεπτικά. Το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 1.500 ευρώ για το άτομο που καταλαμβάνεται να καπνίζει, ενώ το ποσό αυτό διπλασιάζεται και αγγίζει τα 3.000 ευρώ στην περίπτωση που ο παραβάτης είναι οδηγός οχήματος δημόσιας χρήσης, όπως για παράδειγμα ενός ταξί.

Μάλιστα, για τους επαγγελματίες οδηγούς η ποινή δεν περιορίζεται μόνο στο χρηματικό σκέλος, καθώς ο νόμος προβλέπει επιπλέον την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός μηνός, υπογραμμίζοντας έτσι τη σοβαρότητα της προστασίας της υγείας των ανηλίκων.