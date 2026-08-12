Έτσι μπορείς να δεις με λίγα κλικ πότε περνάς πάλι ΚΤΕΟ

Οι οδηγοί μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για το όχημά τους, όπως το επόμενο ΚΤΕΟ.

Εύκολη πρόσβαση σε μια πληθώρα πληροφοριών που αφορούν τους οδηγούς έχει προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας σειράς υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, εδώ και λίγα χρόνια, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να περνούν στο κινητό τους τηλέφωνο το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο στην ψηφιακή του μορφή είναι ισοδύναμο με την άδεια οδήγησης σε φυσική μορφή. Αυτή τη δυνατότητα δίνει το ψηφιακό πορτοφόλι “gov.gr wallet”.

Η προσθήκη του διπλώματος στο κινητό τηλέφωνο δεν είναι η μοναδική δυνατότητα που προσφέρει το gov.gr wallet στους οδηγούς. Πολύ χρήσιμο αποδεικνύεται και το “MyAuto” που ουσιαστικά αποτελεί τον ψηφιακό φάκελο κάθε οδηγού, όπου είναι συγκεντρωμένες χρήσιμες πληροφορίες.

Το ΚΤΕΟ στο κινητό τηλέφωνο

Ενδεικτικά, οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται για το πότε πρέπει να περάσουν πάλι ΚΤΕΟ και επομένως να αποφύγουν τα πρόστιμα που επισύρει ο εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος.

Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να ανοίξει το MyAuto και στη συνέχεια να επιλέξει “ΚΤΕΟ”. Εκεί θα δει πότε πραγματοποιήθηκε το τελευταίο ΚΤΕΟ και πότε ο τεχνικός έλεγχος λήγει έτσι ώστε να προγραμματίσει χωρίς καθυστέρηση τον επόμενο, ενώ αναφέρεται και ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα νέα επιβατικά ΙΧ περνούν για πρώτη φορά από ΚΤΕΟ όταν συμπληρωθούν 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, πρέπει να διενεργείται περιοδικός έλεγχος ανά 2 χρόνια, εξαιρουμένων των ταξί και των εκπαιδευτικών οχημάτων (οχήματα Σχολών Οδηγών) στα οποία ο περιοδικός έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε έτος μετά τον αρχικό έλεγχο.

Οι οδηγοί μπορούν να το προσθέσουν το MyAuto στο gov.gr wallet εύκολα, απλά επιλέγοντας το «+» στο δεξί πάνω σημείο της εφαρμογής. Έπειτα, στο υπομενού θα εμφανιστεί η επιλογή «Το όχημά μου (MyAuto)».

Επιπλέον, στο MyAuto εμφανίζονται τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, αν ο όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπεί, στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και στοιχεία ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι το MyAuto λειτουργεί και αυτόνομα (χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να το περάσει ο χρήστης στο gov.gr wallet) μέσω του gov.gr (πατήστε εδώ).