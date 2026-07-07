Έτσι βρίσκεις γρήγορα τη φθηνότερη βενζίνη δίπλα σου

Με λίγα «κλικ» στο κινητό του, ο οδηγός μπορεί να εντοπίσει γρήγορα τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων.

Παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, το κόστος ανεφοδιασμού παραμένει βραχνάς για τους οδηγούς, τόσο κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις όσο και στο ταξίδι.

Με δεδομένη τη σημαντική επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, οι οδηγοί προσπαθούν να τη μετριάσουν επιλέγοντας τα φθηνότερα πρατήρια.

Τα προηγούμενα χρόνια αυτή η διαδικασία ήταν δύσκολη και χρονοβόρα, αλλά πλέον μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα και εύκολα με λίγα «κλικ» στο κινητό τηλέφωνο.

Η βοήθεια των Google Maps

Χείρα βοηθείας προσφέρουν οι Χάρτες της Google που παρουσιάζουν τα φθηνότερα πρατήρια υγρών καυσίμων. Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να ανοίξει την εφαρμογή και στη συνέχεια να πληκτρολογήσει στη γραμμή αναζήτησης στο πάνω μέρος του app φράσεις όπως «φθηνά πρατήρια» και «τιμές καυσίμων».

Στη συνέχεια θα αναδυθεί μια καρτέλα όπου θα παρουσιάζονται τα πλησιέστερα πρατήρια μαζί με τις τιμές τους. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια φίλτρα σχετικά με την απόσταση, με το ποια είναι ανοιχτά κ.ο.κ..

Η εναλλακτική επιλογή είναι να καταφύγει στην μπάρα ακριβώς κάτω από τη γραμμή αναζήτησης, όπου υφίσταται η επιλογή «βενζινάδικα», την οποία μόλις την επιλέξει θα δει, όπως και στην παραπάνω περίπτωση, στον χάρτη όλα τα πρατήρια κοντά του, μαζί με τις τιμές τους. Φυσικά, υφίσταται η δυνατότητα πλοήγησης σε αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, ο οδηγός δεν πρέπει να… παρασύρεται από τις πολύ χαμηλές τιμές των καυσίμων. Αυτό διότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, αν ένα πρατήριο διαθέτει τα προϊόντα του κάτω από την τιμή κόστους τότε ενέχει ο κίνδυνος να είναι νοθευμένα ή «μαύρα» ή οι αντλίες του πρατηρίου να είναι πειραγμένες. Ένα νοθευμένο καύσιμο μπορεί να προκαλέσει ακόμα και την καταστροφή του κινητήρα, προκαλώντας τεράστια οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη.

Και εδώ τα Google Maps προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, καθώς παρουσιάζεται η βαθμολογία του κάθε καταστήματος, βασισμένη στις αξιολογήσεις των καταναλωτών.