«Τρίζει» η ανάρτηση; Το εξάρτημα των 30 ευρώ που εξαφανίζει τους θορύβους

Τα σινεμπλόκ είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό εξάρτημα της ανάρτησης, που απορροφούν τους κραδασμούς και περιορίζουν τους παραγόμενους θορύβους, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την άνεση και τη σωστή οδική συμπεριφορά.

Η ανάρτηση είναι από τα σημαντικότερα συστήματα ενός αυτοκινήτου, καθώς φροντίζει, ώστε η οδηγική εμπειρία να είναι άνετη και παράλληλα ασφαλής. Όσο περνούν τα χρόνια και τα χιλιόμετρα στο οδόμετρο αυξάνονται, η ανάρτηση καταπονείται και συνεπώς, ο οδηγός αρχίζει να νιώθει περισσότερους κραδασμούς και να ακούει τριγμούς, κάνοντας κουραστική την καθημερινή οδήγηση, ειδικά μέσα στην πόλη.

Όταν συμβαίνει αυτό, τότε συχνά, ένα συγκεκριμένο εξάρτημα έχει υποστεί μεγάλη φθορά και χρειάζεται η αντικατάστασή του.

Τι είναι τα σινεμπλόκ

Τα σινεμπλόκ (ή silent blocks) είναι ουσιαστικά «μαξιλαράκια» από καουτσούκ ή πολυουρεθάνη που μπαίνουν ανάμεσα στα μεταλλικά μέρη της ανάρτησης και λειτουργούν σαν ελαστικός σύνδεσμος με σκοπό να απορροφούν τους περισσότερους κραδασμούς που δημιουργούνται από την επαφή του τροχού με το οδόστρωμα, μειώνοντας έτσι τους θορύβους και τα «τριξίματα».

Τα σινεμπλόκ είναι συνήθως κατασκευασμένα από καουτσούκ καθώς είναι αυτά που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Υπάρχουν επίσης πολυουρεθανικά, τα οποία είναι πιο σκληρά, μεταφέρουν περισσότερους κραδασμούς αλλά προσφέρουν στο αυτοκίνητο μεγαλύτερη πρόσφυση στις στροφές.

Κάθε πότε χρειάζονται αντικατάσταση

Η διάρκεια ζωής των σινεμπλόκ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η κατάσταση του οδοστρώματος πάνω στο οποίο κινείται το αυτοκίνητο, η ποιότητα κατασκευής τους, η σχεδίαση της ανάρτησης, το βάρος και ο τύπος του οχήματος και φυσικά, το οδηγικό στυλ του χρήστη. Σε τυπική χρήση, τα σινεμπλόκ εμφανίζουν σημάδια κόπωσης μεταξύ 80.000 και 150.000 χιλιομέτρων, ωστόσο, μέσα στην πόλη, όταν το αυτοκίνητο συχνά καλείται να περάσει πάνω από λακκούβες, η φθορά μπορεί να παρουσιαστεί νωρίτερα, ακόμη και στα 60.000–80.000 χιλιόμετρα.

Ενδείξεις φθοράς

Όταν τα σινεμπλόκ αρχίζουν να φθείρονται, το πρώτο σημάδι είναι ένα «κοπάνημα» ή όταν το αυτοκίνητο περνάει πάνω από λακκούβες και σαμαράκια, καθώς η ανάρτηση δεν απορροφά πλέον τόσο αποτελεσματικά τους κραδασμούς και μέρος τους μεταφέρεται πιο άμεσα στο αμάξωμα. Ο οδηγός ίσως παρατηρήσει επίσης ότι το τιμόνι δεν δίνει πλέον τόσο καλή πληροφόρηση, ενώ σε πιο προχωρημένη φθορά, ενδέχεται να εμφανιστεί ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά, καθώς επηρεάζεται η γεωμετρία της ανάρτησης.

Σε κάθε περίπτωση, αρκεί ένας οπτικός έλεγχος σε συνεργείο, για να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί ρωγμές και σκισίματα και έχουν χάσει την ελαστικότητά τους.

Κόστος αντικατάστασης

Η τιμή για ένα τεμάχιο σινεμπλόκ ξεκινάει από 30 ευρώ, όμως ανάλογα το σημείο του οχήματος, τον τύπο και την ποιότητα του υλικού, το κόστος μπορεί να ανέβει υψηλότερα.