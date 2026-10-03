Φελλός μέσα στο αυτοκίνητο: To ψαγμένο κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

Ο φελλός έχει την ιδιότητα να απορροφά τις οσμές και η τοποθέτησή του στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μόνο ευεργετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Η ευχάριστη μυρωδιά στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου είναι επιθυμία των περισσότερων οδηγών.

Αν και πολλοί αγοράζουν ακριβά προϊόντα καθαρισμού ή αρωματικά σπρέι για να κάνουν πιο ευχάριστη την οδηγική τους εμπειρία, παρόλα αυτά υπάρχει ένα αντικείμενο που μπορεί να προσδώσει το ίδιο αποτέλεσμα, δεν κοστίζει τίποτα και το έχουν σχεδόν όλοι στο σπίτι τους.

Αυτό το προϊόν είναι ο φελλός. Όλοι μας έχουμε ανοίξει κάποια στιγμή ένα μπουκάλι κρασί και στη συνέχεια αφού το καταναλώσαμε, πετάξαμε τον φελλό στα σκουπίδια.

Τώρα πλέον, όποιος τον πετάει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί διπλά και τριπλά.

Απορροφάει την κακοσμία

Ο φελλός έχει την ιδιότητα να απορροφά τις οσμές και η τοποθέτησή του στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μόνο ευεργετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Αν μάλιστα ένας οδηγός τοποθετήσει περισσότερους από έναν και τους διασκορπίσει μέσα στο αυτοκίνητο, θα πάρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Ένας φελλός μπορεί να τοποθετηθεί για παράδειγμα κάτω από τα καθίσματα ή κοντά στους αεραγωγούς για το ιδανικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, ο φελλός δεν χρησιμεύει μόνο για να διώξει την κακοσμία, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες, όπως η μείωση της υγρασίας που έχει ως αποτέλεσμα να θολώνουν λιγότερο τα τζάμια του αυτοκινήτου.

Αν πάλι κάποιος δεν θέλει απλά να διώξει την κακοσμία αλλά να έχει και μια ακόμη πιο ευχάριστη μυρωδιά, μπορεί να ψεκάσει τον φελλό. Λόγω της απορροφητικής του ιδιότητας, ο φελλός θα συγκεντρώσει τη μυρωδιά του αρώματος και θα την απελευθερώσει σταδιακά.

Φωτογραφίες: Παπαδημητρίου-4Τ, Shutterstock