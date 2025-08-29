Φίλτρο καμπίνας: Κάθε πότε πρέπει να το αλλάζω;

Το φίλτρο καμπίνας συνδέεται με την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και επομένως δεν πρέπει να αμελείται η αλλαγή του.

Η δουλειά κάθε αυτοκινήτου δεν είναι απλά να μας μεταφέρει από το σημείο «Α» στο σημείο «Β», αλλά και να διασφαλίζει ότι δεν είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους.

Και δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά σε συστήματα όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι, ή στοιχεία ενεργητικής ασφάλειας όπως το αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και η αποτροπή αλλαγή λωρίδας.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και άλλες λειτουργίες που, παρά τη σπουδαιότητά τους, πολλές φορές αγνοούνται από τους οδηγούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φίλτρο καμπίνας, το οποίο κατακρατά σκόνη, γύρη, ρύπους και άλλες επιβλαβείς ουσίες, εμποδίζοντας την είσοδό τους στην καμπίνα όταν ενεργοποιούμε το σύστημα κλιματισμού.

Με τους ρύπους να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας αλλεργικές αντιδράσεις, διάφορα αναπνευστικά και άλλα προβλήματα, είναι κατανοητό ότι το φίλτρο καμπίνας αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην καθημερινότητα του οδηγού.

Αυτό, ωστόσο, που πολλοί ξεχνούν είναι ότι το φίλτρο καμπίνας με τον καιρό φράζει και επομένως χρήζει αντικατάστασης. Ο γενικός κανόνας αναφέρει ότι τα φίλτρα καμπίνας πρέπει να αλλάζονται μεταξύ 15.000 και 20.000 χλμ. αν και σε πολλές περιπτώσεις η συχνότητα αντικατάστασης εξαρτάται από τις συνθήκες κίνησης.

Επί παραδείγματι, σε περίπτωση που ο οδηγός κινείται καθημερινά σε αστικό περιβάλλον ή σε χωματόδρομους, τότε η αντικατάσταση ίσως πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αλλαγή καλό είναι να γίνεται τον Φεβρουάριο, δηλαδή πριν ξεκινήσει η εαρινή περίοδος των αλλεργιών.

Φυσικά, όταν το φίλτρο καμπίνας πνέει τα λοίσθια ή χρήζει αλλαγής, υπάρχουν κάποια σημάδια, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολα διακριτά από τον οδηγό:

Μειωμένη ροή αέρα από τους αεραγωγούς όταν είναι ενεργά τα συστήματα κλιματισμού

από τους αεραγωγούς όταν είναι ενεργά τα συστήματα κλιματισμού Δυσάρεστες οσμές που επιμένουν για πολλές ημέρες

που επιμένουν για πολλές ημέρες Συσσώρευση σκόνης στο εσωτερικό του αυτοκινήτου

Στην πλειονότητα των αυτοκινήτων, το φίλτρο αέρα καμπίνας βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εδρεύει κάτω από το ταμπλό ή κάτω από καπό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, καλό είναι να επιλέγουμε επώνυμα φίλτρα καμπίνας με πολυφαινόλες, μιας και προσφέρουν αντιαλλεργική και αντιμικροβιακή προστασία. Μολονότι είναι ακριβότερα εγγυώνται μεγαλύτερη προστασία από τα συμβατικά φίλτρα, τα οποία απλά παγιδεύουν τη σκόνη από τον αέρα του περιβάλλοντος.