Γι’ αυτό καίει περισσότερη βενζίνη το αυτοκίνητό σου τον χειμώνα – Πώς το αντιμετωπίζεις

Ένας συνδυασμός παραγόντων καθιστά αναπόφευκτη την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου κατά τους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης;

Με το τσουχτερό κρύο να έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του, πολλοί οδηγοί διαπιστώνουν ότι οι επισκέψεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων πυκνώνουν, αντικρίζοντας υψηλότερες τιμές κατανάλωσης στα καντράν των αυτοκινήτων τους.

Πράγματι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, ειδικά σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, τα συμβατικά οχήματα μπορούν να παρουσιάσουν απώλεια οικονομίας καυσίμου από 10% έως 20% στην οδήγηση εντός πόλης και από 15% έως 33% σε σύντομες διαδρομές. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό;

Αυξημένες τριβές

Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερο τείνει να είναι το ιξώδες (επίπεδο ρευστότητας) του λιπαντικού, και επομένως καθίσταται παχύρευστο, με βραδεία ροή. Ως εκ τούτου συνεπάγεται περισσότερη τριβή στον κινητήρα. Όσο περισσότερη τριβή πρέπει να ξεπεράσουν το μοτέρ και το σύστημα μετάδοσης, τόσο περισσότερο καύσιμο καταναλώνεται.

Ειδικά σε μια σύντομη διαδρομή, το όχημα μπορεί να μην φτάσει ποτέ στις σωστές θερμοκρασίες λειτουργίας, με αποτέλεσμα ολόκληρη η διαδρομή να πραγματοποιείται με μη βέλτιστη απόδοση, κάτι που συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

Πιο πυκνός αέρας, μεγαλύτερη αεροδυναμική αντίσταση

Με δεδομένο ότι ο κρύος αέρας είναι πιο πυκνός από τον ζεστό, τα αυτοκίνητα δεν κινούνται τόσο εύκολα μέσα σε αυτόν. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αεροδυναμική αντίσταση, άρα απαιτείται περισσότερη ισχύς (δηλαδή περισσότερο καύσιμο). Πρόκειται για μια σημαντική απώλεια που μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω από τις υψηλότερες μέσες ταχύτητες των ανέμων κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται

Ο ψυχρός αέρας είναι πιο πυκνός από τον ζεστό, πράγμα που σημαίνει ότι τα ελαστικά εμφανίζουν απώλεια πίεσης όταν είναι κρύα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη αντίσταση κύλισης, άρα το αυτοκίνητο πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να συνεχίζει να κινείται.

Μειωμένη απόδοση της μπαταρίας

Οι μπαταρίες των αυτοκινήτων δεν αποδίδουν το ίδιο καλά σε ακραίες θερμοκρασίες και ειδικά στο κρύο. Ως αποτέλεσμα, σε ένα αυτοκίνητο βενζίνης, ο εναλλάκτης πρέπει να δουλεύει πιο έντονα για να φορτίσει την μπαταρία, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου.

Ενεργοβόρες λειτουργίες

Καλοριφέρ, θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ξεθάμπωμα παρμπρίζ κ.ο.κ. βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία για να κρατούν ζεστούς τον οδηγό και τους επιβάτες, επιβαρύνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Ολισθηροί δρόμοι και τετρακίνηση

Όταν οι δρόμοι είναι ολισθηροί η πρόσφυση των τροχών μειώνεται και το αυτοκίνητο «σπαταλάει» δύναμη προκειμένου να προχωρήσει. Παράλληλα, η λειτουργία της τετρακίνησης αναγκάζει τον κινητήρα να δουλεύει περισσότερο και επομένως να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο.

Πώς αντιμετωπίζεις την αυξημένη κατανάλωση

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις του οχήματος, με αποτέλεσμα οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στο καντράν να απέχουν σημαντικά από αυτές που παρατηρούμε το καλοκαίρι. Υπάρχουν, ωστόσο, τρόποι που μας επιτρέπουν να αποτρέψουμε την εκτόξευση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

-Σταθμεύουμε σε πιο ζεστό μέρος, όπως σε γκαράζ (εφόσον διαθέτουμε), ώστε όταν ενεργοποιήσουμε τον κινητήρα, η αρχική θερμοκρασία του να μην είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

-Προσπαθούμε να συνδυάζουμε τα ταξίδια εφόσον είναι δυνατόν, για να μειώνουμε την οδήγηση με κρύο κινητήρα.

-Αποφεύγουμε να αφήνουμε το αυτοκίνητο να «ζεσταίνεται» στο ρελαντί. Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν να ξεκινάμε προσεκτικά μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, καθώς το μοτέρ προθερμαίνεται ταχύτερα κατά την ήπια κίνηση. Κατά την κυκλοφορία παράγεται περισσότερη θερμότητα στον κινητήρα και στο κιβώτιο ταχυτήτων, βοηθώντας όλα τα μηχανικά μέρη να φτάσουν πιο γρήγορα στη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας.

-Αποφεύγουμε την άσκοπη χρήση των θερμαινόμενων καθισμάτων και του καλοριφέρ. Αντιθέτως, ντυνόμαστε ζεστά, αρκεί τα ρούχα μας να μην εμποδίζουν την οδηγική διαδικασία.

-Παράλληλα, ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών, χρησιμοποιούμε το λάδι που προτείνει ο κατασκευαστής για οδήγηση σε κρύο καιρό, ενώ τέλος αφαιρούμε αξεσουάρ που αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση, όπως μπαγκαζιέρες,.