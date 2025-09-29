Γιατί είναι απαραίτητο να ελέγξεις τα λάστιχα του αυτοκινήτου αυτές τις μέρες – Το κρίσιμο λαμπάκι

Με τη θερμοκρασία να έχει μειωθεί και τις βροχές να κάνουν ποδαρικό, κάθε οδηγός οφείλει να μεριμνά για την κατάσταση των ελαστικών του αυτοκινήτου του.

Σημαντική πτώση έχει σημειώσει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, με τις νεφώσεις και τις τοπικές βροχές να συνθέτουν ένα έντονα φθινοπωρινό σκηνικό.

Η αλλαγή του καιρού επιτάσσει να προσαρμόσουμε και τις οδηγικές μας συνήθειες, μειώνοντας την ταχύτητα κίνησης, ειδικά εφόσον σημειώνονται βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, οφείλουμε να ελέγχουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας, δεδομένου ότι επηρεάζονται σημαντικά από την πτώση της θερμοκρασίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Continental, κατά κανόνα, όταν η θερμοκρασία μειώνεται κατά 10°C, η πίεση των ελαστικών πέφτει μεταξύ 0,07 και 0,14 bars ή 1 έως 2 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα (PSI). Όσο μικρή και αν φαίνεται η μείωση, οι συνέπειες δεν είναι αμελητέες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χαμηλή πίεση ελαστικών αυξάνει τόσο την απόσταση φρεναρίσματος όσο και την αντίσταση κύλισης, με το τελευταίο να επηρεάζει και την κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, κατά την κύλιση τα ξεφούσκωτα ελαστικά δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάρκεια ζωής τους.

Επομένως, κατά τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας καλό είναι να ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών και να συμπληρώνουμε αέρα εφόσον καταγραφεί μείωση. Θυμόμαστε, βέβαια, ότι η πίεση στα ελαστικά πρέπει να ελέγχεtαι όταν αυτά είναι κρύα, δηλαδή πριν εισέλθουμε στο αυτοκίνητο για να οδηγήσουμε, καθώς κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τα λάστιχα ζεσταίνονται και η πίεση αυξάνεται.

Θυμίζουμε δε ότι τα ελαστικά μας πρέπει να έχουν την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής για το όχημά μας. Γενικά υποδεικνύεται:

σε ένα αυτοκόλλητο στην πόρτα του οδηγού,

στο πορτάκι του ρεζερβουάρ,

ή στο εγχειρίδιο του οχήματος.

Κάθε οδηγός, επίσης, οφείλει να γνωρίζει ότι εφόσον τα ελαστικά έχουν χάσει αέρα, τότε το όχημα επικοινωνεί τη συγκεκριμένη κατάσταση στον οδηγό μέσω ενδεικτικής λυχνίας (δείτε την εικόνα παρακάτω) στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για το σύστημα TPMS (Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) που παρακολουθεί την πίεση των ελαστικών μέσω αισθητήρων.

Τέλος, δεν πρέπει να αμελούμε τον έλεγχο φθοράς στο πέλμα του ελαστικού. Πέλμα ουσιαστικά είναι το σύνολο των αυλακώσεων γύρω από την εξωτερική επιφάνεια ενός ελαστικού, οι οποίες συνδράμουν στη διατήρηση της καλής πρόσφυσης στον δρόμο μέσω της διασποράς του νερού, αποτρέποντας την υδρολίσθηση.

Η φθορά του πέλματος του ελαστικού και η μείωση του βάθους του συνιστά μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, μιας και μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης ατυχήματος.