Γιατί κάποια αυτοκίνητα έχουν ένα «Σ» στο πίσω τζάμι;

Εκτός από το πιο γνωστό «Ν», δεν είναι λίγες οι φορές που θα δεις το γράμμα «Σ» στο πίσω παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Τι σημαίνει;
Τα τελευταία χρόνια, δίπλα στο γνώριμο «Ν» που σηματοδοτεί τον νέο οδηγό στους ελληνικούς δρόμους, έχει κάνει την εμφάνισή του ένα νέο σήμα στο πίσω παρμπρίζ αρκετών οχημάτων: το κεφαλαίο γράμμα «Σ». Η παρουσία του δεν αποτελεί κάποια ατομική πρωτοβουλία αλλά την οπτική αποτύπωση μιας μεταρρύθμισης στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται οι νέοι οδηγοί.
Τι σημαίνει το γράμμα «Σ»
Το γράμμα «Σ» αντιστοιχεί στη «Συνοδευόμενη Οδήγηση», έναν θεσμό που επιτρέπει σε νέους ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική και πρακτική τους εκπαίδευση και έχουν επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις, να κινούνται νόμιμα στο οδικό δίκτυο. Η θεμελιώδης διαφορά σε σχέση με την κλασική άδεια οδήγησης έγκειται στο γεγονός ότι ο ανήλικος οδηγός δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μόνος του στο τιμόνι.
Επιβάλλεται η παρουσία ενός συνοδού στο διπλανό κάθισμα, ο οποίος οφείλει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας, η κατοχή άδειας οδήγησης για τουλάχιστον πέντε έτη και ένα καθαρό ιστορικό όσον αφορά σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 του νόμου 4850/2021 αναφέρεται: «Οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β, δύνανται να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, που πραγματοποιούνται από τον φορέα εξετάσεων. Στους υποψηφίους που ολοκληρώνουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό και χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης».
Πού επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση
Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση:
α) Εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρειας.
β) Για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012.
Γιατί έχει σημασία
Η τοποθέτηση του ειδικού αυτού σήματος στο πίσω τζάμι επιτελεί έναν ενημερωτικό ρόλο. Ειδοποιεί τους υπόλοιπους οδηγούς ότι το προπορευόμενο όχημα οδηγείται από έναν άνθρωπο που κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι. Συνεπώς, οι υπόλοιπο οδηγοί πρέπει να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας, να έχουν λίγη παραπάνω υπομονή και να περιορίζουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν άγχος στο νεαρό οδηγό.
Μόλις ο οδηγός συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, το καθεστώς της υποχρεωτικής συνοδείας αίρεται, το διακριτικό «Σ» αφαιρείται και αντικαθίσταται από το κλασικό «Ν».