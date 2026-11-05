Γιατί τα αυτοκίνητα έχουν τρίτο φως φρένων; Σε τι χρησιμεύει

Πρόκειται για ένα εξάρτημα που συμβάλλει στην οδική ασφάλεια. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια, οι αρχές είχαν εντελώς διαφορετική άποψη.

Είναι σχεδόν αδύνατο να το φανταστεί κανείς σήμερα, αλλά πριν από 30 χρόνια το τρίτο φως φρένων θεωρούνταν παράνομο «αξεσουάρ», το οποίο ορισμένοι τοποθετούσαν στο αυτοκίνητό τους κυρίως για λόγους εμφάνισης.

Σήμερα, το τρίτο ή κεντρικό φως φρένων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οδικής κυκλοφορίας.

Στις ΗΠΑ, το τρίτο φως φρένων έγινε υποχρεωτικό από το 1986 για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ από το 1994 επεκτάθηκε και στα ελαφρά φορτηγά.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καθιέρωσή του ήρθε κάποια χρόνια αργότερα, με το πρόσθετο κεντρικό φως φρένων να γίνεται υποχρεωτικό από την 1η Σεπτεμβρίου 1998 για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα. Η Ελλάδα ακολούθησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το τρίτο φως είναι από τότε υποχρεωτικό και στη χώρα μας.

Τα πλεονεκτήματα του κεντρικού φωτός

Η προσθήκη του τρίτου φωτός είχε έναν απλό αλλά ουσιαστικό στόχο: να γίνεται πιο εύκολα και πιο έγκαιρα αντιληπτό το φρενάρισμα του προπορευόμενου οχήματος, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο συγκρούσεων από πίσω.

Τα πλεονεκτήματά του είναι συγκεκριμένα: προσφέρει επιπλέον ορατότητα όταν ένα όχημα φρενάρει, για παράδειγμα σε κακές καιρικές συνθήκες ή για τους οδηγούς που ακολουθούν αρκετά αυτοκίνητα πιο πίσω από εκείνο που επιβραδύνει. Θα έλεγε κανείς, λοιπόν, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική προσθήκη που συμβάλλει στην οδική ασφάλεια. Ωστόσο, πριν από αρκετά χρόνια, οι αρχές είχαν εντελώς διαφορετική άποψη.

Δεν ήταν πάντα νόμιμο

Για παράδειγμα πριν 30 χρόνια, το τρίτο φως φρένων γινόταν όλο και πιο δημοφιλές στην Ολλανδία, αλλά όχι μέσω των επίσημων οδών, όπως σημειώνει το AutoWeek.

Εκείνη την εποχή, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής πρακτική να αγοράσει κανείς ένα ανεξάρτητο τρίτο φως φρένων από ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και να το συνδέσει μόνος του. Ο κυριότερος λόγος για να το κάνει κάποιος ήταν απλώς ότι του άρεσε η εμφάνισή του.

Το φαινόμενο είχε φτάσει από τις ΗΠΑ και, πριν από 30 χρόνια, είχε ήδη εξαπλωθεί αρκετά και στην Ευρώπη. Ορισμένα πιο πολυτελή αυτοκίνητα που πωλούνταν στην Ολλανδία διέθεταν ήδη τρίτο φως φρένων, το οποίο όμως, κατά την παράδοσή τους από το εργοστάσιο, δεν επιτρεπόταν να ανάβει κατά το φρενάρισμα. Άλλωστε, η χρήση του δεν ήταν ακόμη νόμιμη στη χώρα. Για τον λόγο αυτό, αφαιρούσαν απλώς τους λαμπτήρες όταν προετοίμαζαν ένα αυτοκίνητο για παράδοση στον πελάτη.