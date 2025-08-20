Γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβα;

Σε μια γλυκιά ανάμνηση τείνει να εξελιχθεί η ρεζέρβα των αυτοκινήτων, μιας και πλέον δεν απαντάται στα περισσότερα σύγχρονα οχήματα.

Διαρκώς με νέες τεχνολογίες εξοπλίζονται τα σύγχρονα αυτοκίνητα, με στόχο να καταστήσουν πιο ευχάριστες τις μετακινήσεις των οδηγών, αλλά και να διευκολύνουν τη ζωή τους.

Από τις μεγάλες οθόνες και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και πλόηγηδης, μέχρι τις θύρες USB και τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, τα σύγχρονα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με στοιχεία που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε.

Βέβαια, αδιανόητο ήταν να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει αυτοκίνητο δίχως ρεζέρβα, ένα εξοπλιστικό στοιχείο που έχει προσφέρει σανίδα σωτηρίας σε εκατομμύρια οδηγούς.

Γιατί έχει χαθεί η ρεζέρβα;

Ο εφεδρικός τροχός ανάγκης δεν βιώνει τη δόξα του παρελθόντος. Ή μάλλον πνέει τα λοίσθια και μένει να περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Αγοράζεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο και όσο και αν ψάξεις, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εντοπίσεις πουθενά ρεζέρβα, πλημμυριζόμενος με απορίες για το αν αποτελεί μια αμέλεια του κατασκευαστή, ένα λάθος που έτυχε να συμβεί σε σένα.

Η πραγματικότητα, όμως, ότι η συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων αυτοκινήτων διατίθεται χωρίς εφεδρικό τροχό ανάγκης και οι λόγοι είναι απλοί: οι αυτοκινητοβιομηχανίες γυρνούν πλέον την πλάτη στη ρεζέρβα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εξοικονομήσουν χώρο, αλλά κυρίως με βασικό στόχο να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου.

Ειδικότερα, με δεδομένο ότι μια ρεζέρβα (μαζί με το γρύλο) μπορεί να ζυγίζει ακόμα και 20 κιλά, η αφαίρεσή της συνεπάγεται εξοικονόμηση βάρους και κατά συνέπεια χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, όπως και μικρότερες εκπομπές ρύπων.

Στην εξίσωση, επίσης, να προστεθεί και η ευκολία στη χρήση. Η αντικατάσταση ενός ελαστικού αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία που σε πολλούς φαντάζει βουνό. Πρέπει να ξεβιδωθούν τα μπουλόνια, να ανυψωθεί το αυτοκίνητο με τον γρύλο, στη συνέχεια τα μπουλόνια να αφαιρεθούν, να αφαιρεθεί ο τροχός και να τοποθετηθεί ο εφεδρικός. Αλήθεια, πόσοι νέοι οδηγοί έχουν την υπομονή να υποβληθούν σε μια τέτοια (γι’ αυτούς) ταλαιπωρία; Πόσο μάλλον όταν δεν γνωρίζουν πώς να αλλάξουν ένα ελαστικό.

Αντιθέτως, πολύ πιο εύκολο στη χρήση είναι το κιτ επισκευής ελαστικών, στο οποίο έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης οι κατασκευαστές. Γενικά αποτελείται από σπρέι επισκευής τρυπημάτων που γεμίζει μια τρύπα μέσω έγχυσης αφρού στο ελαστικό ή με διάτρηση για πλήρωση της οπής από έξω.

Κάθε οδηγός, ωστόσο, οφείλει να θυμάται ότι εάν το ελαστικό έχει σκιστεί στα πλαϊνά του τοιχώματα ή έχει στραβώσει η ζάντα, το κιτ επισκευής ελαστικού καθίσταται άχρηστο και η οδική βοήθεια είναι μονόδρομος.