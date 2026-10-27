Γιατί θολώνουν τα τζάμια του αυτοκινήτου τον χειμώνα – Τι πρέπει να κάνεις

Το θολωμένο παρμπρίζ όταν ένα από τα ενοχλητικά πράγματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί το χειμώνα. Υπάρχουν όμως λύσεις.

Ορισμένοι οδηγοί βλέπουν τα τζάμια του αυτοκινήτου να θολώνουν και επιστρατεύουν πανιά, μαντήλια ή ακόμα και το χέρι τους για να καθαρίσουν το παρμπρίζ.

Αυτή η τακτική, ωστόσο, εκτός ότι δεν είναι αποτελεσματική, αυξάνει τον κίνδυνο να συμβεί κάποιο ατύχημα, αφού η προσοχή του οδηγού ομολογουμένως αποσπάται.

Ας δούμε γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, καθώς και τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για να αντιμετωπιστούν τα θολά τζάμια.

Γιατί θολώνουν τα τζάμια τον χειμώνα;

Η βασική αιτία πίσω από το θόλωμα των κρυστάλλων είναι η συμπύκνωση των υδρατμών. Κατά τους χειμερινούς μήνες, η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα τα τζάμια του αυτοκινήτου να είναι παγωμένα.

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό της καμπίνας δημιουργείται ζέστη και αυξημένη υγρασία εξαιτίας της αναπνοής των επιβατών, των βρεγμένων ρούχων, των ομπρελών ή των νωπών πατακιών.

Όταν αυτός ο θερμός και υγρός αέρας της καμπίνας έρθει σε επαφή με την κρύα εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ, ψύχεται απότομα. Αυτή η απότομη ψύξη αναγκάζει τους υδρατμούς να μετατραπούν σε αυτό το γνώριμο φιλμ που εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού και των άλλων επιβατών.

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Πώς θα ξεθολώσουν γρήγορα

Για την απομάκρυνση του θολώματος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχουν λύσεις.

Κατ’ αρχάς ο οδηγός πρέπει να ενεργοποιήσει το air-condition στο μάξιμουμ και να διοχετεύσει τον αέρα προς το παρμπρίζ. Παράλληλα, η ανακυκλοφορία του αέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, καθώς διαφορετικά το σύστημα ανακυκλώνει τον ήδη υγρό αέρα της καμπίνας, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

Επιπλέον, η ενεργοποίηση της ηλεκτρικής αντίστασης στο πίσω τζάμι και στους εξωτερικούς καθρέπτες βοηθά στο γρήγορο ξεθόλωμά τους.

Μια ακόμη καλή λύση, ειδικά σε οχήματα χωρίς ισχυρό σύστημα κλιματισμού, είναι το άνοιγμα των παραθύρων κατά 1-2 εκατοστά για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή η μέθοδος συμβάλλει στην ταχεία εξίσωση της εσωτερικής με την εξωτερική θερμοκρασία και στην απομάκρυνση του θερμού, υγρού αέρα.

Συμβουλές πρόληψης

Για να αποφευχθεί το έντονο θόλωμα, η πρόληψη παίζει καθοριστικό ρόλο. Η απομάκρυνση των πηγών υγρασίας, όπως βρεγμένες ομπρέλες, μπουφάν ή νωπά πανιά, είναι απαραίτητη, ενώ αν τα υφασμάτινα πατάκια κρατούν νερό, κρίνεται σκόπιμη η αντικατάστασή τους με λαστιχένια κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παράλληλα, ο έλεγχος του φίλτρου καμπίνας είναι ουσιαστικός, διότι ένα παλιό ή βρόμικο φίλτρο εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα. Τέλος, μια αποτελεσματική λύση είναι η τοποθέτηση ειδικών σακουλακίων αφομοιωτή υγρασίας ή μαξιλαριών αφύγρανσης αυτοκινήτου κάτω από τα καθίσματα ή στο ταμπλό