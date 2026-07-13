Γιατί το air condition του αυτοκινήτου βγάζει ζεστό αέρα;

Το air condition (ή ο κλιματισμός στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα) αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα στον οδηγό συστήματα, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν δουλεύει σωστά;

Η σωστή λειτουργία του air-condition ή του κλιματιστικού στο αυτοκίνητο είναι καθοριστική, ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου τους περισσότερους μήνες του έτους επικρατεί η ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, είναι συχνό φαινόμενο ο αέρας που βγαίνει από τους αεραγωγούς να σταματά να είναι όσο κρύος χρειάζεται με αποτέλεσμα η καμπίνα να μην δροσίζεται όσο απαιτείται.

Οι αιτίες πίσω από αυτή τη δυσλειτουργία ποικίλλουν και συνήθως εντοπίζονται σε συγκεκριμένα εξαρτήματα του συστήματος.

Διαρροή ψυκτικού υγρού

Η απώλεια του ψυκτικού υγρού είναι η πιο συνηθισμένη αιτία που το air condition τίθεται εκτός μάχης. Με το πέρασμα του χρόνου, οι λαστιχένιοι δακτύλιοι και οι σωληνώσεις φθείρονται, επιτρέποντας στο φρέον να διαφύγει. Αν η ποσότητά του πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, ο αισθητήρας πίεσης μπλοκάρει αυτόματα τη λειτουργία του κλιματισμού για λόγους ασφαλείας.

Πρόβλημα σε συμπυκνωτή και ανεμιστήρες

Ο συμπυκνωτής παίζει κεντρικό ρόλο, καθώς αντλεί το ψυκτικό σε αέρια μορφή, αποβάλλει τη θερμότητα και το υγροποιεί. Επειδή βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ανάμεσα στο ψυγείο και τη μάσκα, είναι εκτεθειμένος σε ρύπους, έντομα και πέτρες από τον δρόμο. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να παγιδευτούν στο εσωτερικό του και να του προκαλέσουν ζημιά.

Παράλληλα, ο συμπυκνωτής βασίζεται σε ανεμιστήρες για να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του. Αν αυτοί υποστούν βλάβη, η θερμότητα δεν αποβάλλεται εγκαίρως, το σύστημα υπερθερμαίνεται και η απόδοση του κλιματισμού πέφτει κατακόρυφα.

Φθορά του συμπιεστή

Ο συμπιεστής (κομπρεσέρ) παίρνει κίνηση από τον ιμάντα του κινητήρα και συμπιέζει το ψυκτικό υγρό, αυξάνοντας την πίεση και τη θερμοκρασία του πριν το στείλει στον συμπυκνωτή. Λόγω της εντατικής του λειτουργίας, είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε φθορές.

Συχνά, ο συμπιεστής παρουσιάζει προβλήματα όταν ενεργοποιείται μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας, για παράδειγμα, το καλοκαίρι, μετά από έναν ολόκληρο χειμώνα χωρίς χρήση.

Η ενεργοποίηση του κλιματισμού στη μέγιστη ένταση για λίγα λεπτά μία φορά τον μήνα, ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες, βοηθά στη σωστή λίπανση και τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση.

Βρώμικο και φραγμένο φίλτρο καμπίνας

Πολλές φορές η λύση είναι πιο απλή και κρύβεται στο φίλτρο καμπίνας. Όταν αυτό μαζέψει υπερβολική σκόνη και βρωμιά, φράζει, με αποτέλεσμα η ροή του αέρα να μειώνεται δραματικά και να δημιουργείται η εντύπωση ότι το air condition υπολειτουργεί.

Το φραγμένο φίλτρο γίνεται συνήθως αντιληπτό και από μια χαρακτηριστική, δυσάρεστη οσμή στην ατμόσφαιρα του αυτοκινήτου.

Τα ηλεκτρονικά του οχήματος

Ο σύγχρονος κλιματισμός ελέγχεται από ένα σύμπλεγμα ηλεκτρονικών αισθητήρων και εγκεφάλων. Ένας χαλασμένος αισθητήρας θερμοκρασίας καμπίνας ή ένας καμένος ηλεκτρικός ανεμιστήρας στο ψυγείο αρκούν για να οδηγήσουν το σύστημα σε αυτόματη απενεργοποίηση, προκειμένου να αποφευχθεί μια μεγαλύτερη βλάβη.

Σε μια τέτοια περίπτωση η επίσκεψη σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο και η χρήση ενός διαγνωστικού είναι ο απαραίτητος και πιο ασφαλής δρόμος για την σωστή επισκευή του συστήματος.