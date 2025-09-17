Google Maps: Πώς θα θυμάσαι πάντα πού έχεις παρκάρει με ένα κλικ στο κινητό

Με την καθημερινότητα να βρίθει από άγχη και υποχρεώσεις δεν είναι καθόλου σπάνιο να ξεχνάμε πού έχουμε σταθμεύσει.

Στον καλύτερο φίλο του οδηγού έχουν εξελιχθεί τα Google Maps, επιτρέποντάς του να περιηγείται σε άγνωστα μέρη, να αποφεύγει δρόμους με κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και να επιλέγει τη διαδρομή που θα απαιτήσει το λιγότερο καύσιμο.

Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμες λειτουργίες, αλλά μόλις λίγες από τις δεκάδες που ενσωματώνονται στη δημοφιλή εφαρμογή και προσφέρουν χείρα βοηθείας στον οδηγό.

Οι περισσότερες λειτουργίες είναι άγνωστες στους περισσότερους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εντοπισμό της θέσης στάθμευσης του οχήματος.

Με την καθημερινότητα να βρίθει από άγχη και υποχρεώσεις, μόνο σπάνιο δεν είναι να ξεχνάμε το ακριβές σημείου στάθμευσης του αυτοκινήτου μας. Λύση στον συγκεκριμένο βραχνά έρχονται να δώσουν άκοπα τα Google Maps, με μόλις λίγα κλικ στην οθόνη του κινητού.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε την εφαρμογή πλοήγησης, και μόλις εμφανιστεί η κεντρική οθόνη να πατήσουμε πάνω στην μπλε κουκίδα η οποία υποδεικνύει την τοποθεσία μας. Απαραίτητη προϋπόθεση, φυσικά, είναι να έχουμε ενεργοποιημένη την τοποθεσία, ώστε να γνωρίζει η εφαρμογή τη θέση μας στους χάρτες.

Αμέσως θα αναδυθεί ένα μικρό παράθυρο με μια από τις επιλογές να αφορά την «Αποθήκευση τοποθεσίας στάθμευσης». Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία, όσο απασχολημένο και αν είναι το μυαλό μας, στο τέλος της ημέρας δεν θα χρειαστεί να το επιβαρύνουμε με το πού έχουμε σταθμεύσει.

Σημειώνεται ότι το παρκάρισμα διευκολύνει μία ακόμη λειτουργία Χαρτών της Google που επιτρέπει να εντοπίζουμε χώρους στάθμευσης, είτε στην περιοχή μας, είτε σε κάποιον προορισμό μας. Σε αυτή την περίπτωση, αφού ανοίξουμε την εφαρμογή, επιλέγουμε «Περισσότερα» στη μπάρα κάτω από την «Αναζήτηση» και συνέχεια «Χώροι στάθμευσης».