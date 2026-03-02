Γυρισμένα χιλιόμετρα: Ποιο είναι το χαρτί που αποκαλύπτει αν έχει «πειραχτεί» το οδόμετρο

Φτάνει η ανάγνωση ενός Δελτίου Ελέγχου από το ΚΤΕΟ για να διαπιστώσει ο υποψήφιος αγοραστής αν το αυτοκίνητο που επιθυμεί να αποκτήσει, έχει γυρισμένα χιλιόμετρα.

Η πρακτική παραποίησης του χιλιομετρητή, γνωστή ευρύτερα ως «clocking», αποτέλεσε για δεκαετίες μια από τις πιο συχνές μορφές απάτης στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’80 και του ’90, το φαινόμενο ήταν εξαιρετικά διαδεδομένο, προτού περιοριστεί μερικώς τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η πρακτική δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά, αντίθετα, παραμένει ζωντανή.

Μερικοί έμποροι (αλλά και πολλοί ιδιώτες) «πειράζουν» τον χιλιομετρητή του αυτοκινήτου για να αυξήσουν την αξία ενός οχήματος, με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι η παραποίηση μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιόγκωση της τιμής έως και 29%.

Η λύση του ΚΤΕΟ

Σήμερα, ο πιο γρήγορος και αξιόπιστος τρόπος για να διαπιστωθεί αν ένα αυτοκίνητο έχει γυρισμένα χιλιόμετρα είναι η εξέταση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ. Με βάση την εγκύκλιο 77465/902 της 21/10/2019, τα ΚΤΕΟ υποχρεούνται να καταγράφουν κάθε ύποπτη ή αποδεδειγμένη παραποίηση της ένδειξης οδομέτρου. Στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου αναγράφονται τόσο η τρέχουσα ένδειξη όσο και το ιστορικό των προηγούμενων μετρήσεων, επιτρέποντας στον υποψήφιο αγοραστή να εντοπίσει ασυνέπειες, ασυνήθιστες μειώσεις χιλιομέτρων ή μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ελέγχων.

Σημαντικό είναι επίσης ότι, αν το όχημα έχει παραποιημένη ένδειξη, δεν απαιτείται να διορθωθεί το οδόμετρο. Αρκεί η σημείωση της παραποίησης στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, κάτι που διασφαλίζει διαφάνεια σε κάθε μελλοντική μεταβίβαση.

Παρότι το ΚΤΕΟ αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διασταυρωθεί η πραγματική κατάσταση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ειδικά σε περίπτωση που πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δεν έχει περάσει ακόμη το πρώτο υποχρεωτικό έλεγχο ΚΤΕΟ (γίνεται 4 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του).

Έλεγχος ιστορικού στην αντιπροσωπεία και στο βιβλίο service

Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία καταγράφουν σε ηλεκτρονικά αρχεία κάθε επίσκεψη, μαζί με την ένδειξη χιλιομέτρων. Αντιπαραβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί εύκολα να εντοπίσει μια ύποπτη μείωση.

Ακόμη και όταν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό ιστορικό, τα χειρόγραφα βιβλία service ή οι αποδείξεις από εργασίες που έχουν γίνει αποτελούν σαφή τεκμήρια των πραγματικών χιλιομέτρων που έχει ένα όχημα. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες και τα χιλιόμετρα που έχουν σημειωθεί δεν αντιστοιχούν με την πραγματικότητα, τότε ο αγοραστής θα πρέπει να μπει σε υποψίες. Η απουσία του βιβλίου service είναι επίσης μια αρνητική ένδειξη.

Διαγνωστικός έλεγχος στον εγκέφαλο και επιμέρους μονάδες

Σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα, η ένδειξη χιλιομέτρων δεν αποθηκεύεται μόνο στο οδόμετρο, αλλά και σε διάφορες ηλεκτρονικές μονάδες (ECU, ABS, κιβώτιο ταχυτήτων κ.ά.). Με ειδικό εξοπλισμό, μπορεί να εντοπιστεί το πραγματικό νούμερο.

Οπτική εξέταση φθορών

Ένα όχημα που εμφανίζεται να έχει λίγα χιλιόμετρα αλλά παρουσιάζει σημαντική φθορά σε τιμόνι, πεντάλ και το κάθισμα οδηγού πιθανότατα έχει υποστεί περισσότερη χρήση από αυτή που δηλώνει ο χιλιομετρητής του.

Έλεγχος VIN σε πλατφόρμες

Με τον αριθμό πλαισίου μπορούν να βρεθούν πολλές πληροφορίες μέσα από πλατφόρμες που είναι διαθέσιμες στο internet. Πληρώνοντας λίγα ευρώ, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να διαπιστώσει επίσης εάν το αυτοκίνητο έχει εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο, αν έχεε υποστεί κάποια μεγάλη ζημιά και τυχόν εργασίες και service που έχουν γίνει.