Η καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων οδηγών που τιμωρείται με 350 ευρώ

Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, εκτός από κακή συνήθεια, τιμωρείται αυστηρά από τον ΚΟΚ.

Παρά τις συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας παραμένει μία από τις πιο συχνές και επικίνδυνες κακές συνήθειες των Ελλήνων οδηγών.

Πρόκειται για μια παράλειψη που όχι μόνο θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά επισύρει και ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για όλους τους επιβάτες του οχήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τον νόμο στην ασφαλή μεταφορά των παιδιών, για την οποία καθίσταται απαραίτητη η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως είναι τα εγκεκριμένα παιδικά καθίσματα.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως σε περίπτωση μεταφοράς ανηλίκων επιβατών, εφόσον στο αυτοκίνητο επιβαίνει συνοδός, αυτός είναι που φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση στους κανόνες προστασίας.

Πώς τιμωρείται η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό

Για να παταχθεί αυτό το φαινόμενο, ο νομοθέτης έχει φροντίσει οι ποινές να είναι ιδιαίτερα αυστηρές και άμεσες. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 16 του ΚΟΚ, οι παραβάσεις που αφορούν στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό, καθώς και στη μη χρήση των απαιτούμενων ειδικών μέσων συγκράτησης για τη μεταφορά των παιδιών, κατατάσσονται στην υψηλής σοβαρότητας κατηγορία Ε3-Β.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο παραβάτης οδηγός καλείται να καταβάλει τσουχτερό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ. Παράλληλα με τη χρηματική ποινή, του επιβάλλεται το βαρύ διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, αλλά και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες) για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Το πρόστιμο για τον ενήλικο επιβάτη

Τέλος, ο νόμος δεν εξαιρεί τους υπόλοιπους επιβαίνοντες από τις συνέπειες, καθώς εάν διαπιστωθεί σε έλεγχο ότι κάποιος επιβάτης δεν φοράει τη ζώνη του, τότε προβλέπεται και για εκείνον ξεχωριστό ατομικό πρόστιμο της τάξεως των 150 ευρώ.