Η κρυφή λειτουργία του κλειδιού που διώχνει τον καυτό αέρα από το αυτοκίνητο

H είσοδος μέσα σε αυτοκίνητο που έχει μείνει για πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί εφιάλτη. Υπάρχει όμως μια λύση, απλά πατώντας για λίγα δευτερόλεπτα το κλειδί του αυτοκινήτου.

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο υδράργυρος πλησιάζει στα κόκκινα, η είσοδος σε ένα αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο κάτω από τον καυτό ήλιο μετατρέπεται συχνά σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία.

Η θερμοκρασία στην καμπίνα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 40°C, με αποτέλεσμα, ο χρόνος παραμονής μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι το σύστημα κλιματισμού να ρίξει τη θερμοκρασία να μοιάζει με αιώνα.

Ωστόσο, οι περισσότεροι οδηγοί αγνοούν ότι το κλειδί πολλών μοντέλων «κρύβει» μια λειτουργία που μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία πολύ πιο υποφερτή.

«Λύνει» τα χέρια των οδηγών το καλοκαίρι

Πρόκειται για μια λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου των παραθύρων, η οποία ενεργοποιείται πολύ απλά μέσω του κλειδιού. Πριν ο οδηγός φτάσει στο αυτοκίνητο, μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ψύξης της καμπίνας, αρκεί να βρίσκεται σε μια απόσταση από την οποία το κλειδί «βλέπει» το όχημα.

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ξεκλειδώματος που βρίσκεται πάνω το κλειδί για μερικά δευτερόλεπτα, όλα τα παράθυρα θα αρχίσουν να κατεβαίνουν ταυτόχρονα. επιτρέποντας στον εγκλωβισμένο καυτό αέρα να αποδράσει από το εσωτερικό και μειώνοντας ταυτόχρονα δραστικά τη θερμοκρασία.

Διαβάστε επίσης: Το αυτοκίνητο των 15.990 ευρώ που σπάει ταμεία στην Ελλάδα

Λειτουργεί και αντίστροφα

Η χρηστικότητα αυτής της λειτουργίας επεκτείνεται και στην αντίστροφη διαδικασία, προσφέροντας μια ιδανική λύση στις στιγμές αβεβαιότητας. Συχνά συμβαίνει ο οδηγός να απομακρύνεται από το σταθμευμένο όχημα και να αναρωτιέται εάν έχει αφήσει κάποιο παράθυρο ανοιχτό.

Αντί να χρειάζεται η επιστροφή στο όχημα και η ενεργοποίηση του κινητήρα, αρκεί η παρατεταμένη πίεση του κουμπιού κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο. Με αυτή την απλή ενέργεια, τα παράθυρα ανεβαίνουν αυτόματα, ασφαλίζοντας πλήρως το όχημα και προσφέροντας τη βεβαιότητα της προστασίας.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι, αν και πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη δυνατότητα, ενδέχεται σε ορισμένα μοντέλα να είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο για λόγους ασφαλείας ή να απαιτείται η ενεργοποίησή της μέσω του μενού ρυθμίσεων του οχήματος.