Η μόνη περιοχή στην Ελλάδα όπου τα αυτοκίνητα έχουν διαφορετικές πινακίδες

Σε μία και μοναδική περιοχή, οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων είναι αρκετά διαφορετικές και ενσωματώνουν υποχρεωτικά τα γράμματα ΑΟ.

Είναι γνωστό πως στην ελληνική επικράτεια, οι συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας διακρίνονται για το λευκό τους υπόβαθρο, τους μαύρους χαρακτήρες, το μπλε ευρωπαϊκό πλαίσιο με το εθνικό σήμα και τη χρήση αποκλειστικά εκείνων των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου που είναι ταυτόσημα με το λατινικό.

Ωστόσο, η γεωγραφική επικράτεια της χώρας περιλαμβάνει μια περιοχή η οποία εξαιρείται πλήρως από το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο. Ο λόγος για το Άγιο Όρος, το οποίο διατηρεί ένα ξεχωριστό συνταγματικό και διοικητικό στάτους που ανάγεται στη βυζαντινή περίοδο.

Καθώς το έδαφος ανήκει εξ ολοκλήρου στις είκοσι Ιερές Μονές και διέπεται από το καθεστώς του αβάτου, οι γενικές διατάξεις της αρμόδιας κρατικής αρχής για τις μεταφορές δεν εφαρμόζονται στο οδικό του δίκτυο.

Η περιοχή που εξαιρείται

Αυτή η διοικητική αυτονομία αντικατοπτρίζεται άμεσα στις πινακίδες των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στην Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία του Αγίου Όρους. Πιο συγκεκριμένα, τα οχήματα της μοναστικής κοινότητας φέρουν ειδικά διαμορφωμένες πινακίδες, στις οποίες δεσπόζουν τα αρχικά γράμματα της ονομασίας του τόπου (ΑΟ), συνοδευόμενα από την επίσημη σφραγίδα του Αγίου Όρους.

Παράλληλα, ένας ειδικός αριθμητικός δείκτης υποδηλώνει με ακρίβεια την ιδιοκτησία του οχήματος, αντιστοιχώντας στον κωδικό αριθμό της εκάστοτε Μονής. Σε ειδικές περιπτώσεις, η παρουσία ενός συγκεκριμένου αριθμού εκτός της εικοσάδας υποδηλώνει οχήματα που δεν ανήκουν σε κάποια μονή αλλά εξυπηρετούν λοιπές απαραίτητες λειτουργίες της περιοχής.

Παρά τις σημαντικές αυτές διαφοροποιήσεις, διατηρούνται κάποια κοινά αισθητικά στοιχεία με τις πινακίδες της υπόλοιπης χώρας, όπως η χρωματική αντίθεση και η παρουσία του διεθνούς σήματος της Ελλάδας. Η είσοδος και κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο απαγορεύεται αυστηρά, με μοναδική εξαίρεση τα επαγγελματικά οχήματα που εξασφαλίζουν ειδική άδεια εισόδου για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών ή έργων υποδομής.