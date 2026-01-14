Η πινακίδα που πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί τον χειμώνα – Η ποινή που τους περιμένει

Η συγκεκριμένη πινακίδα οδικής σήμανσης δεν πρέπει να αγνοείται καθώς η μη συμμόρφωση όχι μόνο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, αλλά και επισύρει αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί κατά τους χειμερινούς μήνες, ειδικά εφόσον κινούνται σε περιοχές όπου εκδηλώνεται χιονόπτωση και επομένως το οδόστρωμα καθίσταται ολισθηρό.

Χείρα βοηθείας προσφέρουν οι αντιολισθητικές αλυσίδες (όπως και άλλα αντιολισθητικά μέσα) που καθίστανται υποχρεωτικές όταν εκδοθεί σχετική απόφαση από τις αρμόδιες αρχές.

Εφόσον ο οδηγός δεν συμμορφωθεί με την εν λόγω οδηγία και επομένως δεν φέρει αντιολισθητικές αλυσίδες, τότε κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, όπως ορίζεται στο Άρθρο 23 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Υπό συνθήκες, ωστόσο, το πρόστιμο των 30 ευρώ μπορεί να συνοδευθεί και από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Αυτό ισχύει, όταν οι οδηγοί δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες κατά τη διέλευσή τους σε δρόμο όπου υπάρχει η “Ρ-59” η οποία καθιστά υποχρεωτικές τις αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι πολίτες μετακινούνται σε περιοχές με χιονόπτωση και παγετό καλό είναι να ενημερώνονται για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, συνιστάται να έχουν το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα, να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους και ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Τέλος, να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.