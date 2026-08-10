Πώς μπορείς να βρεις εύκολα τις καλύτερες παραλίες της Ελλάδας στα Google Maps

Ο χρήστης μπορεί να βρει την ιδανική παραλία για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, αξιοποιώντας μια απλή και χρήσιμη λειτουργία των Χαρτών της Google.

Τα Google Maps έχουν βελτιώσει σε θεαματικό βαθμό την καθημερινότητα του οδηγού, επιτρέποντάς του να φτάσει άκοπα στον προορισμό του.

Προσφέρουν παράλληλα και άλλες δυνατότητες, όπως ο εύκολος εντοπισμός βενζινάδικων και εστιατορίων αλλά και της θέσης όπου έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας.

Το καλοκαίρι, όμως, τα Google Maps μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμα και για έναν ακόμη λόγο: να μας οδηγήσουν στις καλύτερες παραλίες της χώρας. Με μια απλή αναζήτηση στην εφαρμογή, μπορούμε να εντοπίσουμε παραλίες σε κάθε γωνιά της χώρας, να δούμε φωτογραφίες και αξιολογήσεις χρηστών και να επιλέξουμε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις προτιμήσεις μας.

Επί παραδείγματι, εφόσον βρισκόμαστε στην Εύβοια, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιηγηθούμε στον χάρτη και στη συνέχεια να ζουμάρουμε στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Εκεί θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα σημεία ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και παραλίες (κάθε παραλία εμφανίζεται με το εικονίδιο μιας ομπρέλας θαλάσσης), τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε για να δούμε περισσότερες πληροφορίες.

Η καλύτερη παραλία με βάση τις κριτικές των χρηστών

Εφόσον πατήσουμε πάνω στην παραλία, θα εμφανιστεί η βαθμολογία της όπως έχει διαμορφωθεί από τους χρήστες, παράλληλα με τις κριτικές τους. Επιπλέον, προσφέρονται φωτογραφίες, όπως η δυνατότητα λήψης οδηγιών για το πώς θα φτάσουμε στον προορισμό μας.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Επιπροσθέτως, μπορούμε να κοινοποιήσουμε την παραλία σε κάποιον άλλο χρήστη, πατώντας στη σχετική επιλογή.

Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την παραλία στις αγαπημένες μας τοποθεσίες, ώστε να μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτήν εύκολα στο μέλλον ή να δημιουργήσουμε μια λίστα με τα σημεία που θέλουμε να επισκεφθούμε.

Έτσι, πριν πάρουμε το αυτοκίνητο και κατευθυνθούμε προς τη θάλασσα, μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη αναζήτηση στα Google Maps και να ανακαλύψουμε την παραλία που ταιριάζει καλύτερα στα «θέλω» μας.

Υπενθυμίζεται ότι για τον εντοπισμό των φθηνότερων πρατηρίων υγρών καυσίμων το μόνο που έχει να κάνει χρήστης είναι να ανοίξει την εφαρμογή και στη συνέχεια να πληκτρολογήσει στη γραμμή αναζήτησης στο πάνω μέρος του app φράσεις όπως «φθηνά πρατήρια» και «τιμές καυσίμων».