Ξέρεις να βρίσκεις την «καταγωγή» ενός αυτοκινήτου διαβάζοντας την πινακίδα του;

Ενώ ο τετραψήφιος αριθμός της πινακίδας είναι τυχαίος (τις περισσότερες φορές), τα τρία γράμματα που προηγούνται δεν είναι.

Κάθε όχημα (αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα) που κυκλοφορεί στους δρόμους της χώρας πρέπει υποχρεωτικά να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας. Στα αυτοκίνητα, αυτές αποτελούνται από τρία γράμματα και τέσσερα ψηφία, με μορφή ΧΧΧ-0000.

Αν και ο τετραψήφιος αριθμός είναι συνήθως τυχαίος, τα γράμματα δεν είναι. Τα δύο πρώτα γράμματα δείχνουν την περιοχή, δηλαδή την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας όπου εκδόθηκε η πινακίδα.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, το τρίτο γράμμα ακολουθεί συγκεκριμένη αλφαβητική σειρά (Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ). Αντίθετα, στους υπόλοιπους νομούς, η σειρά αυτή μπορεί να διαφέρει.

Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται

Οι πινακίδες κυκλοφορίας στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, γιατί είναι κοινά στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο. Αντίθετα, γράμματα όπως το Γ, το Δ, το Θ κτλ, επειδή δεν υπάρχουν στο λατινικό αλφάβητο, δεν χρησιμοποιούνται.

Πινακίδες με GR και χωρίς GR

Οι πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί από το 2004 και μετά, έχουν αριστερά ένα μπλε πεδίο μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται το έμβλημα της Ευρωπαικής Ένωση και τα γράμματα GR που μαρτυρούν πως οι πινακίδες έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.

Όσες πινακίδες εκδόθηκαν πριν το 2004, δεν έχουν αυτό το μπλε πεδίο, μόνο μαύρα γράμματα και αριθμούς σε άσπρο φόντο.

Πάνω στην πινακίδα υπάρχει επίσης ανάγλυφη σφραγίδα με το εθνόσημο και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.».

Διαφορετικά γράμματα, διαφορετικές πόλεις

Στην Αττική, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού είναι ένα από τα Β, Ζ, Ι, Ο, Υ, Χ. Συγκεκριμένα:

Το Β αντιστοιχεί στην Ανατολική Αττική.

Το Ζ στην Αθήνα, την Πειραιά και την Ανατολική Αττική.

Τα Ι και Ο στην Αθήνα.

Το Υ στην Αθήνα, τη Δυτική και την Ανατολική Αττική.

Το Χ στην Αθήνα.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού είναι σταθερά το Ν.

Αναλυτικά οι συνδυασμοί:

Αθήνα: ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΚ, ΖΜ, ΙΒ, ΙΕ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΚ, ΙΜ, ΙΟ, ΙΡ, ΙΤ, ΙΥ,

ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΡ, ΧΤ, ΧΥ, ΧΧ, ΗΒ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΧΜ, ΖΕ, ΖI, ΖΟ

Πειραιάς: ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΖΝ, ΖΡ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΧ, ΤΖ

Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΖΤ, ΒΝ, ΒΡ

Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΥΥ, ΥΧ, ΖΥ, ΖΧ, ΒΚ, ΒΜ

Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι): ΜΕ

Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο): ΑΙ, ΤΗ

Αργολίδα (Ναύπλιο): ΑΡ, ΤΜ

Αρκαδία (Τρίπολη): ΤΡ

Αρτα: ΑΤ

Αχαΐα (Πάτρα): ΑΧ, ΑΖ, ΑΟ, ΑΑ, ΑΥ

Βοιωτία (Λιβαδειά): ΒΙ, ΒΥ

Γρεβενά: ΡΝ

Δράμα: ΡΜ, ΤΟ

Δωδεκάνησα (Ρόδος): ΡΟ, ΡΚ, ΡΥ, ΡΧ

Δωδεκάνησα (Κως): ΚΧ, ΕΑ

Έβρος (Αλεξανδρούπολη): ΕΒ, ΜΧ

Έβρος (Ορεστιάδα): ΟΡ

Εύβοια (Χαλκίδα): ΧΑ, ΕΗ, ΕΙ

Ευρυτανία (Καρπενήσι): ΚΗ

Ζάκυνθος: ΖΑ, ΖΒ

Ηλεία (Πύργος): ΗΑ, ΗΕ

Ημαθία (Βέροια): ΗΜ, ΗΧ

Ηράκλειο: ΗΡ, ΗΚ, ΗΖ, ΗΗ, ΗΙ, ΗΤ

Θεσπρωτία (Ηγουμενίτσα): ΗΝ

Θεσσαλονίκη: ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ, ΝΖ, ΝΗ, ΝΙ, ΝΚ, ΝΜ, ΝΝ, ΝΟ, ΝΡ, ΝΤ, ΝΥ, ΝΧ

Ιωάννινα: ΙΝ, ΙΙ

Καβάλα: ΚΒ, ΑΒ

Καρδίτσα: ΚΑ, ΜΚ

Καστοριά: ΚΤ

Κέρκυρα: ΚΥ, ΕΤ, ΤΒ, ΤΕ

Κεφαλληνία: (Αργοστόλι) ΚΕ

Κιλκίς: ΚΙ, ΕΧ

Κοζάνη: ΚΖ, ΜΝ

Κορινθία: ΚΡ, ΡΒ

Κυκλάδες (Ερμούπολη): ΕΜ, ΕΖ, ΕΝ, ΕΟ

Λακωνία (Σπάρτη): ΑΚ, ΜΡ

Λάρισα: ΡΙ, ΡΡ, ΡΤ

Λασίθι (Αγιος Νικόλαος): ΑΝ, ΑΕ

Λέσβος (Μυτιλήνη): ΜΥ, ΜΤ

Λέσβος (Μύρινα Λήμνου): ΜΗ

Λευκάδα: ΕΥ

Μαγνησία (Βόλος): ΒΟ, ΒΒ, ΒΑ, ΒΤ

Μεσσηνία (Καλαμάτα): ΚΜ, ΜΖ

Ξάνθη: ΑΗ, ΗΟ

Πέλλα (Έδεσσα): ΕΕ, ΜΜ

Πιερία (Κατερίνη): ΚΝ, ΤΙ

Πρέβεζα: ΡΖ, ΤΧ

Ρέθυμνο: ΡΕ, ΡΗ

Ροδόπη (Κομοτηνή): ΚΟ, ΚΚ, ΤΤ

Σάμος: ΜΟ, ΜΒ

Σέρρες: ΕΡ, ΙΧ

Τρίκαλα: ΤΚ, ΤΝ

Φθιώτιδα (Λαμία): ΜΙ, ΗΥ

Φλώρινα ΡΑ

Φωκίδα (Aμφισσα): ΑΜ

Χαλκιδική (Πολύγυρος): ΧΚ, ΜΑ

Χανιά: ΧΝ, ΧΒ, ΤΥ

Χίος: ΧΙ, ΧΟ