top icon
Χρηστικά - Συμβουλές

Ξέρεις να βρίσκεις την «καταγωγή» ενός αυτοκινήτου διαβάζοντας την πινακίδα του;

Ενώ ο τετραψήφιος αριθμός της πινακίδας είναι τυχαίος (τις περισσότερες φορές), τα τρία γράμματα που προηγούνται δεν είναι.

Κάθε όχημα (αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα) που κυκλοφορεί στους δρόμους της χώρας πρέπει υποχρεωτικά να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας. Στα αυτοκίνητα, αυτές αποτελούνται από τρία γράμματα και τέσσερα ψηφία, με μορφή ΧΧΧ-0000.

Αν και ο τετραψήφιος αριθμός είναι συνήθως τυχαίος, τα γράμματα δεν είναι. Τα δύο πρώτα γράμματα δείχνουν την περιοχή, δηλαδή την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας όπου εκδόθηκε η πινακίδα.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, το τρίτο γράμμα ακολουθεί συγκεκριμένη αλφαβητική σειρά (Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ). Αντίθετα, στους υπόλοιπους νομούς, η σειρά αυτή μπορεί να διαφέρει.

πινακίδα

Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται

Οι πινακίδες κυκλοφορίας στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, γιατί είναι κοινά στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο. Αντίθετα, γράμματα όπως το Γ, το Δ, το Θ κτλ, επειδή δεν υπάρχουν στο λατινικό αλφάβητο, δεν χρησιμοποιούνται.

πινακίδα κυκοφορίας

Πινακίδες με GR και χωρίς GR

Οι πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί από το 2004 και μετά, έχουν αριστερά ένα μπλε πεδίο μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται το έμβλημα της Ευρωπαικής Ένωση και τα γράμματα GR που μαρτυρούν πως οι πινακίδες έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.

Όσες πινακίδες εκδόθηκαν πριν το 2004, δεν έχουν αυτό το μπλε πεδίο, μόνο μαύρα γράμματα και αριθμούς σε άσπρο φόντο.

Πάνω στην πινακίδα υπάρχει επίσης ανάγλυφη σφραγίδα με το εθνόσημο και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.».

πινακίδα

Διαφορετικά γράμματα, διαφορετικές πόλεις

Στην Αττική, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού είναι ένα από τα Β, Ζ, Ι, Ο, Υ, Χ. Συγκεκριμένα:

  • Το Β αντιστοιχεί στην Ανατολική Αττική.
  • Το Ζ στην Αθήνα, την Πειραιά και την Ανατολική Αττική.
  • Τα Ι και Ο στην Αθήνα.
  • Το Υ στην Αθήνα, τη Δυτική και την Ανατολική Αττική.
  • Το Χ στην Αθήνα.
  • Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού είναι σταθερά το Ν.

Αναλυτικά οι συνδυασμοί:
Αθήνα: ΥΑΥΒΥΕΥΖΥΗΖΖΖΗΖΚΖΜΙΒΙΕΙΖΙΗΙΚΙΜΙΟΙΡΙΤΙΥ,
ΧΕΧΖΧΗΧΡΧΤΧΥΧΧΗΒΟΑΟΒΟΕΟΖΟΗΟΙΟΚΟΜΟΝΟΟΟΤΟΥΟΧΧΜ, ΖΕ, ΖI, ΖΟ
Πειραιάς: ΥΙΥΚΥΜΥΝΖΝΖΡΒΕΒΖΒΗΒΧΤΖ
Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΟΥΡΥΤΖΤΒΝΒΡ
Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΥΥΥΧΖΥΖΧΒΚΒΜ
Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι): ΜΕ
Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο): ΑΙΤΗ
Αργολίδα (Ναύπλιο): ΑΡΤΜ
Αρκαδία (Τρίπολη): ΤΡ
Αρτα: ΑΤ
Αχαΐα (Πάτρα): ΑΧΑΖΑΟΑΑΑΥ
Βοιωτία (Λιβαδειά): ΒΙΒΥ
Γρεβενά: ΡΝ
Δράμα: ΡΜΤΟ
Δωδεκάνησα (Ρόδος): ΡΟΡΚΡΥΡΧ
Δωδεκάνησα (Κως): ΚΧΕΑ
Έβρος (Αλεξανδρούπολη): ΕΒΜΧ
Έβρος (Ορεστιάδα): ΟΡ
Εύβοια (Χαλκίδα): ΧΑ, ΕΗΕΙ
Ευρυτανία (Καρπενήσι): ΚΗ
Ζάκυνθος: ΖΑΖΒ
Ηλεία (Πύργος): ΗΑΗΕ
Ημαθία (Βέροια): ΗΜΗΧ
Ηράκλειο: ΗΡΗΚΗΖΗΗΗΙ, ΗΤ
Θεσπρωτία (Ηγουμενίτσα): ΗΝ
Θεσσαλονίκη: ΝΑΝΒΝΕΝΖΝΗΝΙΝΚΝΜΝΝΝΟΝΡΝΤΝΥΝΧ
Ιωάννινα: ΙΝΙΙ
Καβάλα: ΚΒΑΒ
Καρδίτσα: ΚΑΜΚ
Καστοριά: ΚΤ
Κέρκυρα: ΚΥΕΤΤΒΤΕ
Κεφαλληνία: (Αργοστόλι) ΚΕ
Κιλκίς: ΚΙΕΧ
Κοζάνη: ΚΖΜΝ
Κορινθία: ΚΡΡΒ
Κυκλάδες (Ερμούπολη): ΕΜΕΖΕΝΕΟ
Λακωνία (Σπάρτη): ΑΚΜΡ
Λάρισα: ΡΙΡΡΡΤ
Λασίθι (Αγιος Νικόλαος): ΑΝΑΕ
Λέσβος (Μυτιλήνη): ΜΥΜΤ
Λέσβος (Μύρινα Λήμνου): ΜΗ
Λευκάδα: ΕΥ
Μαγνησία (Βόλος): ΒΟΒΒΒΑΒΤ
Μεσσηνία (Καλαμάτα): ΚΜΜΖ
Ξάνθη: ΑΗΗΟ
Πέλλα (Έδεσσα): ΕΕΜΜ
Πιερία (Κατερίνη): ΚΝΤΙ
Πρέβεζα: ΡΖΤΧ
Ρέθυμνο: ΡΕΡΗ
Ροδόπη (Κομοτηνή): ΚΟΚΚΤΤ
Σάμος: ΜΟΜΒ
Σέρρες: ΕΡΙΧ
Τρίκαλα: ΤΚΤΝ
Φθιώτιδα (Λαμία): ΜΙΗΥ
Φλώρινα ΡΑ
Φωκίδα (Aμφισσα): ΑΜ
Χαλκιδική (Πολύγυρος): ΧΚΜΑ
Χανιά: ΧΝΧΒΤΥ
Χίος: ΧΙΧΟ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΕΩΣ 50.000