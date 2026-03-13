Έτσι θα μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου στην Εθνική Οδό – Τα μυστικά

Αποφεύγοντας κάποια συχνά λάθη, η κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας ενός αυτοκινήτου μπορεί να μειωθεί αισθητά, εξοικονομώντας αρκετά χρήματα.

Το κόστος των καυσίμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για όποιον σχεδιάζει ένα μεγάλο ταξίδι με το αυτοκίνητο. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι σε σταθερή πορεία στον αυτοκινητόδρομο η κατανάλωση παραμένει χαμηλή ανεξάρτητα από τον τρόπο οδήγησης, στην πραγματικότητα η αποφυγή συγκεκριμένων λαθών μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Η υπερβολική ταχύτητα αυξάνει εκθετικά την κατανάλωση

Λίγοι γνωρίζουν πως η κατανάλωση καυσίμου δεν αυξάνεται αναλογικά με την ταχύτητα με την οποία κινείται ένα αυτοκίνητο στην εθνική οδό αλλά εκθετικά. Αυτό σημαίνει πως μια μικρή αύξηση στην ταχύτητα (π.χ. από 120 σε 140 χλμ./ώρα) μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ακόμα και κατά 20–30%.

Η πιο αποδοτική ταχύτητα για τα περισσότερα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο είναι μεταξύ 90 και 110 χλμ./ώρα, όπου ο κινητήρας λειτουργεί σε ιδανικό εύρος στροφών και η αεροδυναμική αντίσταση παραμένει σχετικά χαμηλή.

Ναι στο air-condition, όχι στα ανοιχτά παράθυρα

Ενώ έρευνες έχουν δείξει πως όταν λειτουργεί το air-condition μέσα στην πόλη, όπου υπάρχουν παντού φανάρια και κίνηση, η κατανάλωση καυσίμου, ανάλογα με την θερμοκρασία που έχει επιλεχθεί, μπορεί να αυξηθεί ακόμη και κατά 20%, στον αυτοκινητόδρομο, η ενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού είναι προτιμότερη από τα ανοιχτά παράθυρα.

Σε υψηλές ταχύτητες, τα ανοιχτά παράθυρα διαταράσσουν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου και αυξάνουν σημαντικά την αντίσταση του αέρα. Έτσι, το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να κινηθεί. Για τον λόγο αυτό, στον αυτοκινητόδρομο είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται το air-condition με κλειστά παράθυρα.

Ο πομποδέκτης κάνει οικονομία

Αντί ο οδηγός να περιμένει στην ουρά για τα διόδια, χάνοντας χρόνο και σπαταλώντας καύσιμα στο ξεκίνα-σταμάτα μέχρι να έρθει η σειρά του, είναι προτιμότερο να προμηθευτεί έναν ηλεκτρονικό πομποδέκτη, ώστε να περνάει από τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων γλιτώνοντας χρόνο αλλά και χρήμα, αφού, τις περισσότερες φορές, η μπάρα σηκώνεται πριν χρειαστεί το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί πλήρως.

Προσοχή στην πίεση των ελαστικών

Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά μεγαλώνει την αντίσταση κύλισης κατά την επαφή του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα, αναγκάζοντας τον κινητήρα να καταναλώσει περισσότερο καύσιμο. Ο οδηγός πρέπει να ελέγχει την πίεση των ελαστικών του κάθε δύο εβδομάδες και σίγουρα πριν ξεκινήσει κάποιο μεγάλο ταξίδι. Ένα σωστά φουσκωμένο λάστιχο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως 5%, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες.

Η σωστή πίεση αναγράφεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή και, τις περισσότερες φορές, στο εσωτερικό μέρος του πλαισίου της πόρτας του οδηγού.

Περιττό βάρος, υψηλότερη κατανάλωση

Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος ενός οχήματος τόσο περισσότερο καύσιμο χρησιμοποιεί ο κινητήρας. Ο οδηγός που θέλει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερη την κατανάλωση καυσίμου του οχήματός του, οφείλει να αφαιρεί από το πορτ-μπαγκάζ ή από την καμπίνα όλα τα αχρείαστα αντικείμενα.

Σωστή χρήση του cruise control

Το σύστημα του cruise control κρατά το αυτοκίνητο σε μία σταθερή ταχύτητα χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να πατά το γκάζι, κάνοντας έτσι το ταξίδι πιο άνετο, ενώ παράλληλα, θεωρείται ένας καλός τρόπος για να μειωθεί η κατανάλωση, καθώς αποφεύγονται οι απότομες επιταχύνσεις και τα φρεναρίσματα. Αντίθετα, η χρήση του συστήματος πρέπει να περιορίζεται όταν ο αυτοκινητόδρομος έχει στροφές ή ανηφόρες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το cruise control προσπαθεί να κρατήσει την ταχύτητα σταθερή, συχνά «πατώντας» περισσότερο γκάζι από ό,τι θα έκανε ένας οδηγός. Ο λόγος είναι ότι, ενώ ο οδηγός χάρη στην όρασή του μπορεί να αντιληφθεί πως ακολουθεί κάποια ανηφόρα, ώστε να προσαρμόσει κατάλληλα την ταχύτητα του αυτοκινήτου, εξοικονομώντας αρκετό καύσιμο, το cruise control, έχει πιο αργή αντίδραση στις αλλαγές κλίσης.

Κλειδί η συντήρηση του κινητήρα