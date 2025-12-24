Ποιος έχει προτεραιότητα σε κυκλικό κόμβο – Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, όσα πρέπει να ξέρεις

Πότε πρέπει ο οδηγός να παραχωρήσει προτεραιότητα όταν εισέρχεται σε έναν κυκλικό κόμβο και σε ποιες περιπτώσεις ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα; Τις απαντήσεις τις δίνει με σαφήνεια ο ΚΟΚ.

Οι κυκλικοί κόμβοι θεωρούνται ένα πολύ αποδοτικό σύστημα διευθέτησης της κυκλοφορίας, αφού υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τείνουν να επιφέρουν μικρότερες καθυστερήσεις (σε δρόμους με μέτρια κίνηση) σε σχέση με διασταυρώσεις στις οποίες η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες,

Αυτό διότι οι οδηγοί στους κυκλικούς κόμβους δεν χρειάζεται να μειώσουν ταχύτητα και να σταματήσουν σε κάποιο φανάρι χωρίς λόγο, εφόσον δεν κινείται κάποιος από την αντίθεση κατεύθυνση. Επειδή όμως η παρουσία των κυκλικών κόμβων δεν είναι συχνή στους ελληνικούς δρόμους, οι οδηγοί δεν είναι εξοικειωμένοι για το πώς πρέπει να κινηθούν. Τι ορίζει, λοιπόν, ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας;

Ο βασικός κανόνας

O βασικότερος κανόνας που πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι οδηγοί σε περίπτωση κληθούν να περάσουν από έναν κυκλικό κόμβο είναι πως, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΚΟΚ, προτεραιότητα έχει το αυτοκίνητο που έρχεται από τα δεξιά, δηλαδή το αυτοκίνητο που εισέρχεται στον κόμβο.

Ο οδηγός που εισέρχεται στον κυκλικό κόμβο δεν έχει προτεραιότητα μόνο όταν υπάρχει ειδική σήμανση, όπως πινακίδα ΣΤΟΠ ή πινακίδα υποχρεωτικής παραχώρησης της προτεραιότητας (βλέπε πάνω φωτογραφία).

Τι αναφέρει ο νέος ΚΟΚ

Στο άρθρο 30 του νέου ΚΟΚ περιγράφεται αναλυτικά τι πρέπει να κάνει ο οδηγός που πλησιάζει σε οδικό κόμβο:

1. Ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο καταβάλλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία αυτού, για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα.

2. Ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται στον κόμβο, έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραμείνει στη διασταύρωση.

3. Ο οδηγός που έχει εισέλθει στον κόμβο όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, μπορεί να εξέλθει αυτού και πριν δοθεί το σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει, αν δεν παρεμποδίζεται εκ τούτου η διέλευση των λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιούν την οδό και κινούνται προς την ανοικτή κατεύθυνση.

4. Στους κόμβους, η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση.

5. Στους κόμβους χωρίς τέτοια σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά.

To πρόστιμο

Εάν ο οδηγός παραβιάσει τις διατάξεις του Άρθρου 30 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.